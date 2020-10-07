广州六中成为清华大学“优质生源基地”

9月30日，清华大学在广州市第六中学(下称“广州六中”)举行“优质生源基地”授牌仪式。

9月30日，清华大学在广州市第六中学(下称“广州六中”)举行“优质生源基地”授牌仪式。据悉，近年来广州六中每年都输送3至5人进入清华大学，最近有2名同学进入清华“姚班”，1名同学进入清华“钱班”，2名同学进入清华“强基计划”。另外，在清华每学年的评优评先中，均有六中学生拿到清华的各种大奖，不少同学被保研甚至直博。

清华大学教授、广东招生组组长陈启鑫介绍，广东每年有5至6所学校获授牌清华大学“优质生源基地”。高中学校获得授牌，不仅要看当年考取清华的学生人数，还要看考取的学生在清华校园的表现情况。他表示，广州六中为清华大学稳定输送了优质生源，清华大学将进一步加强和六中的合作。“希望‘优质生源基地’这个牌子是一个好的开端，也给大家鼓鼓劲。今年是新高考的第一年，有不确定性，但是也意味着可能有更多的机会，希望大家奋力一搏，我在清华等你来。”陈启鑫说。

广州六中校长刘建祥说，清华大学将“优质生源基地”称号授予六中，这是对广州六中“拔尖创新人才”培养工作的高度赞誉，也是对广州六中学生综合素养的高度认可。即使清华园中高手如云，广州六中学子依然能凭借在广州六中三年甚至六年厚积薄发的底蕴而走得更高、更远。希望广州六中学子永葆向上向善的初心，放大格局，远离浮躁，苦练内功，从一个优秀走向更多优秀。

广州六中在培养“准清北生”上有何经验?广州六中黄埔班2017届、2020届班主任张华介绍，该校考上清华、北大的学生主要来自黄埔班。学校以集团内优秀学生为主要生源，在初中阶段就开始通过学科竞赛、联考、科技创新等多种途径选拔和培养适合进入黄埔班学习的优秀学生。

张华介绍，黄埔班实施“专家型导师团队+小老师+人工智能”综合型研究性学习模式，开设促进学生全面发展的衔接课程，提高学生的综合素质。黄埔班在拓展课程和数学、物理等竞赛课程中，结合高校“强基计划”的测试要求，渗透相关知识，提升学生参加“强基计划”常规测试和最终笔试的能力;开设演讲、辩论和深度阅读等特色课程，拓宽学生知识面、拓深学生思想深度，训练学生的表达能力，为学生参加“强基计划”面试环节打好基础。

“清华大学将‘优质生源基地’称号授予六中，对学生来说是一种激励。”张华说，授牌后，清华大学将增加广州六中学生进入清华大学“强基计划”初试的名额，这意味着广州六中学生有更多机会参加该校“强基计划”。

记者 马立敏

通讯员 肖刚