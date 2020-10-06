景李虎看望慰问广东援藏教师和支教大学生

景李虎充分肯定了广东教育援藏团队及支教志愿者的精神境界及工作成果。

日前，广东省教育厅党组书记、厅长景李虎一行到林芝慰问看望广东援藏教师和支教大学生，与林芝市教育系统举行交流慰问座谈会。

景李虎充分肯定了广东教育援藏团队及支教志愿者的精神境界及工作成果。他表示，广东教育援藏是西藏教育的品牌，也是广东教育的品牌，是叫得响的；广东教育系统援藏干部、教师、大学生是广东教育系统的优秀代表，也是西藏教育系统的优秀代表；广东教育系统援藏干部、教师、大学生凝聚出了一种热爱国家、巩固边疆、民族团结、筑梦未来、无私奉献的崇高精神；广东教育援藏干部的工作推动了西藏教育事业的发展。

景李虎要求，一要总结、完善、提升前期教育援藏工作的经验，上升为规范制度，不断提升工作水平；二要高度重视西藏本土教师队伍的建设，结合西藏实际，积极探索基于5G和人工智能等信息化支撑的教育信息化创新；三要谋划好“十四五”教育援藏的重点工作；四要将林芝好的经验、好的做法、好的精神带回广东。

林芝市教育局党组副书记、副局长吴珍珠介绍了一年来广东省教育援藏工作开展情况，在红色教育、智慧教育、辐射引领、两个融合等方面取得的工作成果。林芝市一中、市八一中学、市二小三个受援学校援藏校长分别汇报了本校援藏工作开展情况，两所“校地共建”高校支教队代表分别汇报了支教工作开展情况。

来源:广东省教育厅