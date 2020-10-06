飒！优秀足球后备人才将在这选拔出来

来自全国26支球队的700余名优秀足球运动员及国内外专家、各参营代表队领队、教练员和裁判员参加开营仪式。

近日，由全国青少年校园足球工作领导小组办公室（以下简称“全国校足办”）主办，广东省教育厅、恒大足球学校承办的2020年全国青少年校园足球高中女子乙组夏令营在恒大足球学校开营。

来自全国26支球队的700余名优秀足球运动员及国内外专家、各参营代表队领队、教练员和裁判员参加开营仪式。开营仪式分为两部分，首先观看武汉营区主会场的开营仪式直播，主会场播放了历届夏令营回顾短片；随后全国13个营区同时奏国歌、升国旗。

教育部体卫艺司司长、全国校足办主任王登峰在致辞中建议，运动员们要勤奋学习，除了练足球、踢足球、赛足球之外，不能放松文化课学习，努力实现文化学习和体育锻炼的协调发展；要刻苦训练，不仅在足球技术上刻苦训练，在做人做事方面也要认真学习，细心体会；要顽强拼搏，拼出理想信念、拼出爱国情怀、拼出品德修养、拼出知识见识、拼出奋斗精神、拼出综合素质。

自2015年起，全国青少年校园足球夏令营已举办五届，是优秀青少年足球运动员训练、竞赛和交流的高质量平台，是国民教育体系培养优秀足球后备人才的“孵化器”，是落实深化体教融合的重要环节。此次夏令营举行期间，将进行足球教学与训练、最佳阵容选拔、教练员培训、裁判员培训、爱国主义教育等活动，选拔一批优秀的足球后备人才。

广东省教育厅二级巡视员邱克楠介绍，2020年全国青少年校园足球夏令营共包括13个组别，高中女子乙组（2003年9月1日至2004年8月31日间出生）在广东清远恒大足球学校举行。分营阶段，球员将进行技术测试及足球竞赛，由专家组选拔出分营最佳阵容运动员进入总营。总营将于10月4日开赛，10月9日结束。

南方日报记者 吴少敏