强化中职教育基础性作用

记者29日从教育部了解到，为加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，教育部等九部门制定职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），聚焦职业教育吸引力不强、质量不高等问题，规划设计了10项任务，27条举措。

新华社北京9月29日电 记者29日从教育部了解到，为加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，教育部等九部门制定职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），聚焦职业教育吸引力不强、质量不高等问题，规划设计了10项任务，27条举措。

行动计划提出，强化中职教育的基础性作用，巩固专科高职教育的主体地位，稳步发展高层次职业教育。推动各地落实职业学校毕业生在落户、就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。稳步推进本科层次职业教育试点，支持符合条件的中国特色高水平高职学校建设单位试办职业教育本科专业。推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。根据产业需要和行业特点，适度扩大专业学位硕士、博士培养规模，推动各地发展以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研用结合为途径的专业学位研究生培养模式。

为深化产教融合校企合作，行动计划提出，支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育，将企业办学情况纳入企业社会责任报告。支持行业领军企业主导建设全国性职教集团，分领域建设服务产业高端的技术技能人才标准和培养高地。全面推行现代学徒制和企业新型学徒制，鼓励企业利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作。

在职业教育考试招生方面，行动计划明确，保留高职学校通过普通高考招生的渠道，保持分类考试招生为高职学校招生的主渠道。规范长学制技术技能人才贯通培养，逐步取消中职本科贯通，适度扩大中职专科贯通，贯通专业以始读年龄小、培养周期长、技能要求高的专业为主。