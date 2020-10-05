华南农业大学产学研基地落户水边镇

日前，英德市水边镇在流寨村犁头咀举办华南农业大学产学研基地揭牌仪式。

日前，英德市水边镇在流寨村犁头咀举办华南农业大学产学研基地揭牌仪式。

据悉，华南农业大学产学研基地属英德市永和农业发展有限公司旗下，该公司与华南农业大学达成了战略合作，依托华南农业大学的优势，计划把基地发展成集新品种引种、示范、推广、生产销售、科研、农业观光及大学生农业教学社会实践为一体的综合性现代农业基地。该基地落成后，将为水边镇提供更多就业岗位，进一步推动水边形成特色产业规模，促进当地经济发展。

据基地负责人介绍，在华南农业大学农业技术团队指导下，基地根据水边镇气候及土壤环境，引进筛选出适合在水边种植培育的人参果、新品种甜瓜、圣女果等多个蔬果品种，并根据当地特色，筛选出优质水边粉葛并投入试种，在原种植经验基础上，优化改进了种植方式，现已种植粉葛及水果100余亩，未来还将继续引进更多的果蔬品种。此外，为响应国家坚决打赢脱贫攻坚战的号召，基地聘请了16名贫困户进行日常管理，解决了附近村落部分贫困户的就业问题。

下一步，该基地计划将粉葛种植面积扩大至350亩，为贫困户提供更多就业岗位，同时为贫困户及其他农户提供种植技术，鼓励他们种植粉葛，产出的粉葛由基地统一收购和销售，以公司+合作社+农户的模式逐步形成水边粉葛种植产业，助力脱贫攻坚。另外，基地将建设粉葛加工区，对粉葛进行深加工，深挖粉葛的利用价值，提高综合效益，形成集种植、加工、贮存、销售于一体的产业链，确保产品销售畅通，打开水边农产品市场，打造水边粉葛品牌，推动乡村振兴。

南方日报记者 陈咏怀

通讯员 陈静云