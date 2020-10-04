疫情下中小学可否组织校运会等集体活动？广州发布管理规范

在疫情防控常态化下，集体活动能否组织？9月29日，《广州市各级各类学校常态化新冠肺炎疫情和疾病防控制度规范》（下称《规范》）发布，其中包括“集体活动管理制度”等内容，供学校管理人员、教师和家长参考。

秋季开学了，往年广州不少学校将迎来校运会或秋游等集体活动。在疫情防控常态化下，集体活动能否组织？9月29日，《广州市各级各类学校常态化新冠肺炎疫情和疾病防控制度规范》（下称《规范》）发布，其中包括“集体活动管理制度”等内容，供学校管理人员、教师和家长参考。

面对疫情防控常态化背景下恢复正常教育教学秩序的大考，广州市教育局会同各区人民政府、广州市人力资源和社会保障局、广州市卫生健康委、广州市市场监督管理局等，在总结春季开学疫情防控经验的基础上，制定了校门出入管理、食堂就餐管理、集体活动管理、晨检、因病缺课登记及追踪、复课证明查验、环境卫生检查通报、通风及消毒、健康教育、传染病疫情及突发公共卫生事件报告、疫情应急处置、健康管理、免疫接种查验和校医（保健老师）工作职责14项常态化新冠肺炎疫情和疾病防控制度规范。这14项制度规范囊括了学生开学后每日入校门到出校门的全方位、全流程防控措施。

可组织一定规模的集体活动

《规范》在集体活动管理方面作出了具体要求。中小学校在满足疫情防控要求前提下，可组织一定规模的集体活动。

遵循“非必要不举办、谁举办谁负责、分级分类管理、动态调整、四强化一提倡”的原则，处理好常态化疫情防控和恢复正常活动秩序的关系，严防疫情在集体活动中传播。

幼儿园应以班级为单位实施最小单元群体的室内活动管理，避免各最小单元群体之间在活动、游戏、吃饭、午睡等环节的交叉碰面，同时教师要相对固定，减少在不同单元群体之间流动重叠。尽量不举办各类聚集性活动。

中小学校在满足疫情防控要求的前提下，可以组织一定规模的集体活动。在校期间引导学生不串座、不串班、不打闹，保持安全社交距离。

大专院校应根据校园情况合理设置人员密集度，尽可能实施最小单元群体管理，以校区、专业、楼栋、年级、班级等为单位进行学习、生活、体育等活动。尽量开放教室、自习室、图书馆、体育场等公共空间。加强各类聚集性活动管理，大型室内聚集性活动非必要不组织。

活动参加人员原则上不超过场所最大容纳人数的50%

活动举办方要科学规划活动方案及场地布局，尽量选择室外通风良好的地点举办，并按防控要求合理规划活动场地分区（测温区、活动区、应急医疗服务区、临时隔离间等）、布局及人员动线，要制定流量管控方案。

根据场地规模控制活动人数，活动参加人员原则上控制在场所最大容纳人数的50%以内，实行预约分流、分批错峰入场等管控措施，引导活动人员有序进出。

要根据活动规模和人员数量储备足够的疫情防控物资，设置一定数量的临时医学观察点。同时，安排专人负责健康监测工作，做好活动工作人员日常体温监测，对活动参加人员进行健康扫码或登记等。

要开展防疫知识培训宣传，开展岗前培训，使活动工作人员熟悉防疫要求和应急处置流程。要加强环境清洁消毒、通风换气，垃圾分类收集，及时清运。

《规范》指出，活动现场原则上不安排就餐区。若需设立就餐区，应通过采取减少桌椅摆放、间隔1 米、错位用餐等措施，适当加大就餐者之间的距离。加强食品卫生管理。做好炊具、餐具的清洁和消毒工作。做好就餐区通风消毒。

南方日报记者 马立敏