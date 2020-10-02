广东实现民办高校党委书记或副书记选派全覆盖

我省全面加强党对民办教育领导，切实把管党治党政治责任、全面从严治党主体责任落到实处。截至今年6月，全省民办高校党组织实现百分百全覆盖，民办中小学党组织覆盖率达85.52%。

28日，广东省委教育工委在广州召开全省民办学校党建工作推进会。会议以视频方式进行，省教育厅设主会场，各地级以上市教育局、各民办高校设75个分会场，约1600人参加。

记者在现场了解到，我省全面加强党对民办教育领导，切实把管党治党政治责任、全面从严治党主体责任落到实处。截至今年6月，全省民办高校党组织实现百分百全覆盖，民办中小学党组织覆盖率达85.52%。

绝大部分民办高校党委书记（含副书记）进入董事会

民办学校扎根中国办教育，是社会主义教育事业的重要组成部分，也是培养社会主义合格建设者和可靠接班人的主阵地。

“我省健全向民办高校选派党委书记制度，已实现对54所民办高校党委书记或副书记选派工作全覆盖。”省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜说，全省严格落实“双向进入、交叉任职”要求，绝大部分民办高校党委书记（含副书记）按照法定程序进入董事会，进一步加强党组织参与决策与监督。

今年7月，省委教育工委、省教育厅从广东工业大学选派黄学茭担任广州城建职业学院党委书记兼督导专员。“党的建设已写入学校章程，确保发挥党组织政治核心作用。”黄学茭说，学校党委书记按照法定程序进入董事会，执行董事、党委书记、校长三方每两周定期就学校重大事项决策沟通协商；遇到大事急事，随时沟通协商。

“我们充分发挥党组织的政治核心作用，全面落实党组织参与决策制度机制。”广东科技学院党委书记吴念香说，该校发挥“双向进入、交叉任职”工作机制，党委成员中有4人任董事会董事；行政班子成员中有8人任校党委委员；在校院两级全面落实党政联席会议制度，确保党组织在办学治校、内部治理等起到把关定向作用。

提升基层党组织凝聚力和战斗力

基层党组织既是党的组织基础，也是民办学校基层组织中的战斗堡垒。

“我们推动全面从严治党在基层落实到位。”吴念香说，该校持续完善党建工作保障体系，现设有5个二级党委、5个党总支、36个基层党支部，“双带头人”教师党支部书记比例达到90%，实现基层党组织全覆盖。

广州城建职业学院是省扩大高校办学自主权综合改革试点单位、省教育体制改革试点单位，将党的基层组织建设与专业建设行动计划、高水平专业群人才培养进行有机结合，提升人才培养质量。“近年来学生就业率保持在99%以上，培养世界技能大赛冠军2名，学生获中国‘互联网+’大赛银奖等省级、国家级奖项700多项。”黄学茭说。

广州华夏职业学院管理学院党总支书记沈木燕说，该学院党政领导班子交叉任职，一岗双责、互帮互助、共同进步。教师党员按专业群划分为党小组，以小组形式参与到学院人才培养模式改革、教研教改等活动中，推进党的建设全面进步全面过硬。

“民办学校要建立健全组织体系，提升基层党组织凝聚力和战斗力。”省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜提醒，全省民办高校已基本实现党的组织和党的工作全覆盖，要进一步优化组织结构，加大院（系）党组织组建力度，推进党的工作在学生社区社团、研究机构、校办企业全覆盖。

督查检查民办学校党建工作

我省正加快民办中小学、幼儿园、培训机构等做到党的组织应建必建，提高“两个覆盖率”。

“对规模较大、党员较多的民办学校，单独成立党组织。对不具备独立建立党组织条件的小规模民办中小学校，由1所公办中心学校带几所民办学校，以‘1+N’的方式联合组建党组织。”惠州市委教育工委书记袁清山透露，截至今年7月，全市民办中小学成立党组织161个（含联合党支部60个），党组织覆盖率达87.5%，比去年提高了20.8个百分点。

深圳市宝安区委教育工委书记范燕塔说，对有党员的中等规模民办幼儿园和培训机构，以学区为单位建立幼教联合党支部、培训机构联合党支部。对暂无党员的民办幼儿园，按照“1+N”模式由公办学校党组织覆盖，指定1名党员对接1所幼儿园，通过“幼小衔接”等工作开展共建，推进民办幼儿园实现“两个覆盖”。目前该区民办教育机构党组织应建必建，“两个覆盖”达100%。

通过加强党的建设进一步保障民办学校健康发展，党组织可以发挥凝聚人心、化解矛盾、增进感情的作用。

“我们将对民办学校党建工作开展督查检查。”省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜提醒，对于抓党建工作成效显著的民办学校，在发展党员指导性计划、招生计划、评优评先等方面给予政策倾斜；对不重视不支持党建工作的民办学校，加强教育引导、督促整改；对管党治党不力、办学出现严重问题的，依法依规核减招生计划，直至吊销办学许可证。

【记者】吴少敏