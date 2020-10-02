华南理工大学举行国庆升旗仪式 青年学子畅谈内心感受

华南理工大学五山校区、大学城校区、广州国际校区举行升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立71周年。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）10月1日清晨，华南理工大学五山校区、大学城校区、广州国际校区举行升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立71周年。

嘹亮的口号、铿锵的步伐、热烈的心情，在雄壮的国歌声中和全体师生的注视下，五星红旗冉冉升起，整个升旗仪式庄重神圣。

“为中华民族的伟大复兴，贡献青春的力量！”师生们还通过朗诵、合唱、演讲等方式，表达把握新机遇、迎接新征程，牢记使命、奋发图强的决心。

学生感受

回想疫情发生以来的经历，注视着鲜艳的国旗，我比以往任何时候都更加深刻地感受到中国力量、中国精神和中国效率，也更加深切地感受到国家坚定的人民立场、巨大的政治勇气、深厚的人类情怀。作为生物人、华工学子、新一代青年的一份子，今后定要勤奋刻苦，多思考多实践，全身心投入到科研事业中，力争在专业上取得创新与突破，服务社会，效力祖国！

——2020级发酵工程专业博士戴凯群

从早到现在，雨水一直未停，但广场上的同学却逐渐多了起来。这样的情景把我的思绪拉回了2020年伊始，疫情如同突如其来的暴雨，打乱了我们生活的节奏，但是全国人民风雨同舟，各行各业的人们站了出来，汇聚成强大的战疫力量。雨终会停，我们也必将取得最后胜利！

——2020级制糖工程硕士班李彦之

《爱国之心永明朗》

祖国七十一岁的第一天

我必是要站在那国旗下

为祖国歌唱陪祖国庆生

睡魔它困不住我

我必是迎着晨光

大雨它拦不住我

我必是要向前进

距离它难不住我

我必是要按时抵达

连伞也遮不住我赤诚之心

就让祖国的风雨洗礼我

今天

我为祖国庆生

万难可破

日日

祖国张开臂膀

国泰民安

——2020级食品科学与工程硕士班罗伏岑

过去的一年，中国迎难而上，砥砺前行，顽强地面对新冠肺炎的考验，迎来了七十一周年的华诞。清晨，淅淅沥沥的小雨，伴随着清清爽爽的秋风，拉开了节日的序幕。在雄壮的国歌声中，五星红旗冉冉升起，古老的国度又开启了一年崭新的征程。那铿锵有力的朗诵，那《我和我的祖国》饱含深情的歌声，既追思了过去一年中国人民抗击新冠、的顽强坚韧，又表达了对新的一年继往开来、追求民族复兴的伟大愿景。奋斗吧，为了我们美好的未来，为了祖国光辉的明天！

——2019级食品科学与工程2班陈实

一场不期而至的秋雨为今天的升旗仪式增添了几分特殊的仪式感。顶着沥沥秋雨排练升旗的护旗手们、从校外赶过来的博士们、从北区冒雨走来的女同学们……华工学子们用实际行动证明了爱国不是一句口号，而是风雨无阻的共赴与祖国的约定，是国歌响起时油然而生的自豪感，是国旗升起时紧盯国旗的灼热目光。炙热的爱，是无论多大的风雨都吹打不灭的。

——2019级制糖工程硕士班杨天培

在未来，愿我们每一位土木学子，都能够为生民立命，用青春力量为祖国这座“大厦”增添一份绚烂的色彩！衷心祝愿中华民族国泰民安，华工学子再续辉煌。生日快乐，我的祖国！

——土木与交通学院土木2班陈建誉

今天是新中国成立71周年，恰逢中秋佳节，情满月满，举国同庆，身为微电子学院硕士中的一员，有幸参与了此次升国旗仪式，在唱响国歌的那一刻，自豪感油然而生。作为一名华工学子，我将努力科研，面对技术封锁，为“中国芯”尽一份自己的力量，为祖国献礼。

——微电子学院2020级硕士研究生张硕

今年的国庆节可以说是意义非凡。二月底时，学校曾举行了一次线上“云升旗”。而今到了十月份，在全国人民的共同努力下，疫情得到了有效的控制，我们早已安全入学、复课，可以齐聚在国旗下，参加庄重的仪式。我为我们众志成城、团结奋进的祖国感到骄傲和自豪！

——2019级生物科学类1班朱泳冲

转眼间，71载光阴已度过，想起1949年天安门广场上那声“中华人民共和国成立了”，到如今国家的繁荣昌盛，抗病魔，探宇宙……“中国速度”让世界赞叹不已，我骄傲，我是中国人！

——2018级生物工程班蔡娟云

升旗，这件贯穿我学习生涯的事，无论何时都庄严伟大。而在今天，2020年的国庆节早上，我成年后第一次再次站在国旗下，我意识到我已不仅仅是国旗保护的人，更具保护国旗的责任。身为土木专业的一名学生，“国”在我心目中是从天安门到港珠澳大桥，是中国基建进入人民的生活。何以使国之富强，我愿用我的责任和使命去诠释。何以使民族之复兴，吾辈当铁肩担道义，共勉中国梦。

——土木与交通学院土木类2班张浩