广东召开研究生教育工作会议推动研究生教育高质量发展

会议强调，要突出重点、精准发力，全力推动研究生教育高质量发展

9月29日，全省研究生教育工作会议在广州召开。会议传达了国家和省领导对研究生教育工作的指示批示精神，副省长王曦出席会议并讲话，省教育厅厅长景李虎主持会议并发言，省人民政府副秘书长陈岸明出席会议。

会议指出

要深入学习贯彻习近平总书记关于研究生教育的重要指示和全国研究生教育会议精神，深刻认识研究生教育对经济社会发展全局、科技创新和教育高质量发展的重大意义，准确把握新时代研究生教育面临的新形势、新任务、新要求，不断增强做好研究生教育工作的责任感、紧迫感和使命感。

会议强调

要突出重点、精准发力，全力推动研究生教育高质量发展。一是要全面加强思想政治教育，着力培养政治合格的社会主义建设者和接班人。二是要优化学科专业结构，不断提高服务经济社会发展的能力和水平。三是要深化教育综合改革，加快构建系统完备的人才培养体系。四是要强化导师队伍建设，筑牢夯实研究生教育的关键支撑。五是要扩大开放交流合作，全面提升研究生教育国际化水平。六是要加强领导、齐抓共管，为我省研究生教育高质量发展提供有力支撑保障。

省科技厅、省工业和信息化厅、华南理工大学、华南农业大学、佛山科学技术学院负责同志在会上作交流发言。全省各研究生培养单位的相关负责同志出席会议，中科院驻粤机构、省外高校驻粤研究生院相关负责同志列席会议。