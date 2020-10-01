乘风破浪，大学无悔！中大新华迎来4300余名新生

9月29日晚，中山大学新华学院举行2020级新生开学典礼暨迎新晚会。

南方网讯 “同学们，希望你们立足新华，放眼世界，在学习和实践中不断锤炼自己，全面提升自己多方面的综合素养，努力成长为德才兼备、知行合一，有理想、有本领、有担当的时代新人！”9月29日晚，中山大学新华学院举行2020级新生开学典礼暨迎新晚会。现场4300余名新生参加了开学典礼，其他年级学生、新生家长、毕业校友等万余人以网络直播的形式收看典礼。

校长勉励学子放眼世界报效祖国

王庭槐校长为2020级新生开学典礼致辞。他用真切的话语向同学们提出殷切的希望:第一，要放眼世界，关心人类的共同命运，始终保持对人类美好未来的信心，将人类进步方向作为自己奋斗的目标；第二，要有扎根故土、报效祖国、服务人民的家国情怀，将个人理想和国家民族的发展相统一；第三，要练就好身体，拥抱新时代，培养勇于攀登的创新思维；第四，要热爱生活，培养高雅的审美情趣，学校有艺术设计与传媒学院、音乐系、美育教研室和丰富的生活活动，也有体育系，为同学们搭建了在高雅艺术的熏陶、强健体魄的锻炼中，全面提升个人审美和人文素养的广阔舞台。

“今天大家在军训成果汇演中的表现，精气神十足。希望大家保持这种在军训期间养成的精神，成为一个身体好、学习好、有能力和高尚的人。”王庭槐说，希望2020级新生牢记“博学审问慎思明辨笃行”的校训，投身中华民族伟大复兴的伟大事业，立足新华，放眼世界，在学习和实践中不断锤炼自己，全面提升自己多方面的综合素养，努力成长为德才兼备、知行合一，有理想、有本领、有担当的时代新人。

医学生庄严宣誓

在开学典礼上，在康复医学系主任黄东锋教授的领誓、主席台全体老师的监誓下，2020级医学生们举起右手庄严宣誓:“健康所系，性命相托，当我步入神圣医学学府的时刻，谨庄严宣誓，我自愿献身医学、热爱祖国、忠于人民、恪守医德……”

2020级医学生用铿锵有力的誓言表达着对医学的热爱，他们将用承诺、担当与精湛的专业技能担负起健康所系、性命相托的时代重任，为实现“健康中国”的宏伟目标贡献力量。

迎新晚会弘扬战“疫”精神

开学典礼后，以“乘风破浪新华人，青春无悔大学路”为主题的2020级迎新晚会热烈开场。

晚会共分为3个篇章:不忘初心、担当使命、传承创新。《因为有你》的朗诵表演，是由中大新华举办的“春之春——战‘疫’同心，歌颂英雄朗诵大赛”中，一批为时代而诵——“弘扬战‘疫’精神，赞英雄事迹”的优秀中大新华获奖学子代表，结合学校合唱队的伴唱所表演的原创作品。

话剧《使命》是根据中大新华护理校友一线战疫事迹所改编的，呈现了在疫情期间，中大新华学子奋勇向前，挺身而出，为全国人民的健康而战的事迹。

歌曲《携手前行》是由王庭槐校长与音乐系教师们作词谱曲的原创音乐作品，歌曲表达了自新冠肺炎疫情发生以来，中山大学新华学院师生不忘肩负起时代所赋予的使命与责任，与全国人民携手前行，同心战“疫”，以此用歌声为世界加油，为中国加油！整场晚会歌曲、舞蹈、朗诵、器乐、话剧等节目精彩纷呈，展现了中大新华浓厚的文化底蕴以及师生们良好的精神风貌。