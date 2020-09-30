广东在校研究生 达13.62万人

记者从广东省教育厅了解到，目前全省在校研究生13.62万人，其中博士生1.94万人，硕士生11.67万人。高等学校与科研院所、行业企业深度合作，联合培养创新科技人才，有力地促进了科教和产教融合。

近日，记者从广东省教育厅了解到，目前全省在校研究生13.62万人，其中博士生1.94万人，硕士生11.67万人。高等学校与科研院所、行业企业深度合作，联合培养创新科技人才，有力地促进了科教和产教融合。

新世纪后广东历经两次博士点、硕士点“大扩容”：2011年新增44个博士一级学科点和146个硕士一级学科点，创历年纪录；2018年21所高校新增47个博士点、115个硕士点，新增博士、硕士单位各1个，多项指标位居全国前列。

目前，全省有博士学位授权单位17个（高校16所），硕士学位授权单位30个（高校27所），排全国第8位；有博士学位授权一级学科点139个，排全国第6位；硕士授权单位学位授权一级学科点353个，排全国第7位。省教育厅有关负责人介绍，全省有专业博士学位点16个，专业硕士学位点295个。三年前全省专业学位研究生招生计划首次超过学术学位研究生招生计划，今年占比首次超过60%。

科教融合推动关键技术突破

目前，全省有研究生导师2.7万人，其中博导0.76万人，硕导1.94万人。广东以研究生联合培养为纽带，促成了校企协同创新新机制，近500名高校导师帮助企业解决技术问题3000多个，助力6家企业培育成为国家高新技术企业，帮助企业提高生产总值达数亿元。

早在2015年，广东分别建立了广东省研究生联合培养基地（佛山、东莞、中山），后来又陆续协同广东省科学院、东莞市名校研究生培育发展中心建设联合培养基地，省教育厅安排专项研究生招生指标引导省内高校与省实验室、省科学院及高新企业主动对接。在这些基地的桥梁纽带作用下，全省重点科研机构、高校、高新技术企业积极开展研究生联合培养，构建广东特色政产学研协同育人新机制。

企业实验室就是教室，产业难题就是论文选题。如今越来越多高校与部分地市围绕战略性新兴产业建立省级实验室联合培养科学学位研究生，面向大湾区、国际打开办学格局，为广东制造业培养急需的高端人才。

华南师范大学研究生院副院长、研究生工作部副部长安宁说，华师正在大力推动“新师范”建设和教师教育改革创新，在前期协同粤东西北6所本科高校联合培养教育硕士的基础上，创设了国内首家教师教育学部和粤港澳大湾区教师教育学院，培养社会急需的卓越教师。暨南大学则以国际学院为平台，建设“生物与医药”专业学位全英语教学专业，计划今年启动港澳台侨及海外留学研究生招生，在日本、意大利等国家设立6个境外研究生培养基地或办学点。

形成学位点动态调整机制

2015年，广东制定《学位点动态调整实施方案》，明确鼓励工科、农科等急需学科，适度控制相对饱和学科的建设和发展，有序推动学位点动态调整。近年来，全省高校根据社会需求主动撤销了54个学位点，新增了材料学等42个学位点，主动适应产业结构变化，围绕产业需求设置科学，持续优化学位点布局。

“专业学位点数量保持稳步增长，对制造业的支撑力度显著提升，特色基地建设成效愈加显著。”省教育厅有关负责人举例，联合培养研究生人均专利2件，薪酬一般为8000-12000元，超过50%留在所在地市，近100%留在大湾区。

该负责人表示，接下来将加快调整优化学科专业结构，增强学科专业快速响应重大战略需求的能力；引导高校通过学科专业结构的差异化调整，进一步建立与全省经济社会发展格局相匹配、优势特色鲜明的学科专业体系，实现人才链、创新链与产业链深度融合。

南方日报记者 吴少敏 钟哲 姚瑶