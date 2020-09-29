广东省2021年普通高等学校招生统一考试书法术科考试说明

普通高等学校书法学专业术科统一考试(以下简称书法术科统考)是面向报考普通高校书法学专业考生进行的专业基础技能测试，是我省普通高考的一个重要组成部分。

一、考试性质

普通高等学校书法学专业术科统一考试(以下简称书法术科统考)是面向报考普通高校书法学专业考生进行的专业基础技能测试，是我省普通高考的一个重要组成部分。

二、考试能力要求

书法术科统考要求测试考生对中国书法经典作品的观察能力、理解能力和表现能力，书法创作能力，审美能力和文化品质。

三、考试科目和考核目标

书法术科统考包括临摹和创作两门科目。

临摹考试，考查考生对中国书法经典作品的观察能力、理解能力和表现能力，对笔法、字法和章法的综合把握能力。

创作考试，考查考生书法创作能力，对笔法、字法和章法的综合把握能力，对书写技能与表现形式的理解能力。

四、考试成绩计算办法

书法术科统考的总分为临摹和创作的得分之和。临摹和创作均按满分150分进行评分。书法术科统考的满分为300分。

五、各科目考试范围和考试要求

(一)临摹考试

1.考试范围和形式

考试范围：楷书、隶书、行书

考试形式：根据提供的2种书体的碑帖范本进行临摹。

碑帖范本如下：

(1)楷书：《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》《雁塔圣教序》《大字阴符经》《多宝塔碑》《颜勤礼碑》《玄秘塔碑》《神策军碑》《三门记》《妙严寺记》《张猛龙碑》《始平公造像记》《孙秋生造像记》《龙藏寺碑》《元倪墓志》《元桢墓志》《张玄墓志》《石门铭》《智永千字文》;

(2)隶书：《乙瑛碑》《礼器碑》《史晨碑》《曹全碑》《张迁碑》《石门颂》《西狭颂》《鲜于璜碑》;

(3)行书：《王羲之行书手札》《兰亭序》《集王圣教序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》《蜀素帖》《松风阁诗帖》《云麾将军碑》《文赋》《苕溪诗帖》《赵孟頫书前后赤壁赋》《赵孟頫书洛神赋》。

2.考试用具和材料要求

(1)答卷(考场提供);

(2)毛笔、墨汁、墨盘、毡垫、笔洗、镇尺等其他考试用具(考生自带)。

3.考试时间

120分钟。

4.评分标准

符合试题规定及要求;笔法娴熟，点画生动;结构准确;章法完整，布局合理;形神兼备，能表达原帖韵味。

5.试卷样卷

见附录1。

(二)创作考试

1.考试范围和形式

考试范围：楷书、隶书、篆书、行书、草书。

考试形式：根据提供的2首古诗进行书法创作，第1首创作的书体范围为楷书、隶书、篆书，第2首创作的书体范围为行书、草书。

2.考试用具和材料要求

(1)答卷(考场提供);

(2)毛笔、墨汁、墨盘、毡垫、笔洗、镇尺等其他考试用具(考生自带)。

3.考试时间

120分钟。

4.评分标准

符合试题规定及要求;笔法娴熟，点画生动;结构准确;章法完整，布局合理;体现艺术个性与审美追求。

5.试卷样卷

见附录2。

来源：广东省教育考试院