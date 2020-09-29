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剑桥通用英语五级证书KET、PET青少版考试于11月14日举行

2020-09-29 08:16 来源：南方网
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　　因新冠肺炎疫情，原定于2020年4月25日举行的剑桥通用英语五级证书KET、PET青少版考试与2020年11月14日举行的KET、PET青少版考试合并举行。已报考2020年4月25日考试的考生可直接参加11月14日的考试。根据目前新冠肺炎疫情防控形势及各考点所在学校实际情况，经商剑桥大学考评院相关部门，现就11月14日KET、PET青少版考试相关安排通知如下：

　　因部分考点仍不具备组考条件，我中心将会对已报考这些考点的考生予以全额退费，考生将会收到我中心的短信通知。具体地区和考点名单如下：

　　11月14日KET、PET青少版考试停考地区和考点名单

　　其它地区将按计划如期举办该项考试。部分考生的考试地点会在同城内范围内有所调整，请考生以准考证上发布的考场地点为准。如考生因考试地点变动而无法参加考试，请于11月1日前联系我中心，客服电话：010-62979166-6，邮箱：mse@mail.neea.edu.cn，我中心将给予全额退费处理。

　　请参加考试的考生认真阅读报名网站上的《剑桥通用英语五级考试疫情防控须知》。

　　感谢广大考生的理解与配合。请随时关注报名网站，了解后续考试相关安排的通知。

    来源：教育部考试中心官网

编辑： 罗予岐

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