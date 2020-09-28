教育部：引导双一流建设高校进一步加大改革

9月24日，教育部举行2020年第四场教育金秋系列发布会。在回答记者关于近期多所高校发布双一流建设专家评议结果的问题时，教育部新闻发言人续梅说，关于双一流建设，首轮建设时间是从2016年到2020年，所以今年是首轮建设的收官期。

9月24日，教育部举行2020年第四场教育金秋系列发布会。在回答记者关于近期多所高校发布双一流建设专家评议结果的问题时，教育部新闻发言人续梅说，关于双一流建设，首轮建设时间是从2016年到2020年，所以今年是首轮建设的收官期。最近一段时间，各有关高校也是按照相关的要求，分别组织专家对建设成效进行自评，因此现在是各建设学校依托专家进行阶段性的自我总结、自我评估。

根据双一流建设的总体方案，建设分为三个大的阶段，一个节点是到2020年，第二个节点是到2030年，第三个节点是到本世纪中叶，依据这三个大的节点，设计了梯次性的建设目标。同时以五年一轮在推进，现在进行的是首轮，也就是第一轮刚刚接近尾声。

续梅表示，经过这五年的建设，相关学校不断地汇聚优质资源，不断地加强内涵建设，取得了一定的阶段性成果。但是我们也要清醒地看到，我们国家高等教育的整体实力和世界一流大学相比还有不小的差距，尤其是要实现到本世纪中叶一流的大学、一流的学科，不论是从数量上还是质量上都要进入世界前列，我们还有很长的路要走，还有相当多的工作要做，还有很艰巨的任务，所以对此要有清醒的认识。

下一步，教育部也会引导各建设高校，进一步加大改革，进一步提升内涵，不断地加快建设进程，以此来推进我国高等教育整体实力的提升、国际竞争力的提升，也为我们国家的现代化建设提供有力支撑。

来源 ：教育部政务新媒体“微言教育”