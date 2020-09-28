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广东高校百个学科入围ESI全球前1%

2020-09-28 09:08 来源：南方网
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　　日前，ESI(基本科学指标数据库)公布了最新统计数据。香港中文大学(深圳)和东莞理工学院新晋成为拥有ESI全球前1%学科的广东高校。

　　截至今年9月，我省共有18所高校、100个学科进入ESI排名全球前1%，较上期增加2所高校、6个学科。今年1—9月新增23个学科进入全球前1%，增量居全国第一，较排名第二的上海多8个学科。

　　近5年入围ESI高校数翻番

　　2015年，我省在全国率先启动高水平大学建设，开始推进具有广东特色的“双一流”建设。此后，相继提出了高水平理工科大学建设、重点学科建设、省市共建本科高校等系列工程。2018年，在前期系列工程的成绩和经验基础上启动实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，将纳入建设范围的本科高校对应分成“冲一流”“补短板”“强特色”三类组团，汇聚优质资源和力量在关键领域实现重点突破，推动高校深化内涵建设，在不同层次争创一流、特色发展，在每个层次中做最好的“自己”。

　　与高水平大学建设初期的2015年1月相比，我省高校进入ESI排名全球前1%的学科数从34个增长至100个，学科增速达194.1%，位居全国第二，仅次于浙江省的195.8%;进入ESI排名全球前1%的高校数从8所增长至18所，增长125%。

　　此外，现有ESI排名全球前1%的学科数位居全国第四(北京169，江苏156，上海117)，高校数位居全国第四(江苏30、北京24、山东24)，与上海并列。入榜学科已覆盖20个学科领域，领域数与上海并列全国第二，仅次于北京(21个)。

　　高水平大学建设

　　已投入超200亿元

　　省教育厅相关负责人介绍，在实施“冲补强”计划过程中，我省尤为注重体制机制改革，注重加强经费投入和办学资源统筹，注重“放管服”改革。

　　我省要求“冲补强”提升计划建设高校均要根据发展定位和建设任务，选取一所世界一流大学、港澳台地区一流大学、国内一流大学进行“解剖麻雀”式的分析，借鉴国内外高校先进办学理念和成熟治理体系，加快构建符合自身特点的管理体制和运行模式;组建专门团队持续对高校体制机制改革进行跟踪分析，将体制机制改革作为考核评价的重要内容。

　　2015年至今，我省财政累计投入超200亿元用于高水平大学建设，其中仅“冲补强”计划便投入了130亿元;带动广州、深圳等地市政府投入近200亿元;鼓励高校积极获得中央引导资金额度、竞争性收入、社会捐赠等经费，并将其作为“冲补强”资金分配的因素之一。

　　我省还围绕制约高校建设的关键环节和重点领域，在“人、财、物”等方面实施一系列“放管服”改革举措，印发《“冲补强”计划专项资金管理办法》等制度文件，进一步扩大有关高校在资金使用、人才引进等方面的自主权。围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一核心问题，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，优化学科布局，提高解决经济社会发展“卡脖子”核心技术攻关的能力;建立多元评价机制，在考核内容、评价方式、结果运用等层面均进行针对性的分类考量，坚持把政府该管的事管住、管好。对学校难以完成的、关心的重点环节和瓶颈问题，做好跟踪服务，重点进行指导。

　　经过近5年高水平大学建设，我省高校综合实力明显增强，截至今年7月共有14所高校入选QS、ARWU、THE和USNews四大排名榜，较2015年的2所大幅增加;11所高校入围2020年ARWU排名榜内地百强。

　　来源：广东教育、南方日报

编辑： 罗予岐

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