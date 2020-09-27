我国中小学校将迎来“全面放权”

学生考试分数不好、中高考升学率下降，最先影响的，就是学校或相关教师的评价。

学生考试分数不好、中高考升学率下降，最先影响的，就是学校或相关教师的评价。其他诸如教师升迁、经费使用、绩效工资等等自主权不够，日常活动烦琐繁重等，一项一项，把中小学校压得“喘不过气”。

24日，教育部召开发布会，通报教育部、中央组织部、中央宣传部、中央编办等八部委联合印发的《关于进一步激发中小学校办学活力的意见》（以下简称《意见》），针对中小学校长期以来反映的负担重、办学活力不足等问题逐条解决，给中小学校“松绑减压”。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，“《意见》重点提出了四项重大举措：保障学校办学自主权、增强学校办学内生动力、提升办学支撑保障能力、健全办学管理机制。”

“含金量最高的是教学、人事、经费放权学校”

“激发办学活力”是长期以来中小学校呼吁的问题。谈到《意见》出台的原因，吕玉刚说：“基础教育制度体系的四梁八柱已基本建立。当前，我国基础教育基本解决了‘有学上’的问题，正在向‘上好学’迈进。”去年国务院召开的全国基础教育工作会议提出，我国基础教育已进入全面提高质量的新阶段。办学活力不足是制约质量提升的关键因素，亟待创新体制机制，进一步释放与增强每一所学校的办学活力。

政策出台前，教育部曾面向31个省（区、市）和新疆生产建设兵团进行了书面调研，深入东中西部10个省份开展实地调研，广泛听取各地中小学校长、教师、有关专家和市（县）教育部门的意见。吕玉刚表示，基层反映最突出的，就是“教育教学、人事分配、经费使用、条件保障等”几个方面的问题。

政策可以对症下药，权力可以缺哪里就补哪里，但是，会不会陷入“一管就死、一放就乱”的恶性循环？吕玉刚认为，《意见》按照深化“放管服”改革的要求，坚持简政放权，有效避免了这一点。“努力做到该放的放到位、该管的管得住。”吕玉刚说。

“《意见》中提到三个权要放：教育教学的自主权、扩大学校的人事工作自主权，还有经费使用自主权，应该说这三个权是学校最为关心的。目前提出这个政策举措，含金量也是比较高的，做到应放尽放。”吕玉刚告诉记者。

学校千差万别，管理水平不一，校长能力也有强有弱，所以在这次放权当中，《意见》特别提出了要精准、定向赋权，“特别是对一些带有改革性、探索性的，优先放给那些办学水平比较高、学校自我约束能力比较强、校长的专业精神也比较高的这样一些学校，让他们先去探索，鼓励他们大胆去闯、去试，去积累经验，等形成了好的一套做法之后，我们再进一步把它提升到更高层面上、更大范围中。放这个权，这叫精准、定向赋权。”

对于中小学校来说，以后地方政府要“管”哪些方面？《意见》指出，“管宏观”。注重打破部门壁垒、做到应放尽放，又注重规范学校办学行为，强化事中事后监管。

精简活动 给学校“卸下重担”

教学、人事、经费上的放权，无疑给中小学校全面“卸下重担”。在卸担子的过程中，《意见》通过几项举措一一给予化解。

第一项举措，就是保障学校办学自主权。这是此前被提出的“管得过多”的地方。“首先是保障教育教学自主权。这主要涉及两个层面：在学校层面，提出鼓励支持学校办出特色、办出水平，强化学校课程实施主体地位。在教师层面，充分发挥教师在课堂教学改革中的主体作用，鼓励教师大胆创新，改进教育教学方法。”吕玉刚说。

同时，提出要大力精简、严格规范各类进校园活动，有效排除对学校正常教育教学秩序的干扰。

其次是扩大人事工作自主权。教育部基础教育司副司长俞伟跃谈到“应放尽放”。他解释道：“比如扩大副校长聘任的参与权和选择权，提出鼓励地方积极探索由学校按规定的条件和程序提名、考察、聘任副校长；扩大中层管理人员聘任自主权，提出按照精简效能的原则，学校自主设置内设机构，自主择优选聘中层管理人员；扩大教师招聘的参与权，充分尊重和发挥学校在教师公开招聘工作中的重要作用，由学校提出招聘需求和岗位条件，并全程参与面试、考察和拟聘人员确定；扩大职称评聘自主权，中初级职称和岗位由具备条件的学校依据标准自主评聘，高级职称和岗位按照管理权限由学校推荐或聘用”。

坚决避免“唯升学”“唯分数”的倾向

在发布会上，谈到落实《意见》精神，四川省成都市教育局局长刘强坦言：“从实践当中来看，最难的是评价体系，对学校、对校长、对地方政府履职的一个科学评价体系问题。”

《意见》强调，各地要树立正确的政绩观和科学的教育质量观，不得以中高考成绩或升学率片面评价学校、校长和教师，坚决避免“唯升学”“唯分数”的倾向。

对于这个难点如何化解，吕玉刚表示，“首先是强化评价导向作用。提出建立健全以发展素质教育为导向的学校办学质量评价体系，强化过程性和发展性评价，更加注重评价学校提高办学质量的实际成效，并作为对学校核定绩效工资总量、对校长教师实施考核表彰的重要依据。”

吕玉刚说，要建立起校内激励，从五个方面入手化解“唯分数论”。“一是注重精神荣誉激励，积极开展优秀教师、教学能手、师德标兵和优秀教学团队等评选活动；二是强化专业发展激励，鼓励和保障教师参加培训、教研等学术研究活动，促进教师专业成长；三是完善岗位晋升激励，切实落实教师岗位职责，把师德表现和教育教学实绩作为岗位晋升的重要依据；四是健全绩效工资激励，完善学校绩效工资分配办法，向教育教学实绩突出的一线教师和班主任倾斜；五是突出关心爱护激励，加强思想政治工作和人文关怀，增强教师职业荣誉感和幸福感。”

不唯分数唯什么？吕玉刚表示，目前教育部正在研究制定包括义务教育、普通高中教育以及学前教育（幼儿园）的办学质量评价标准——《义务教育质量评价指南》，内容包括对县域教育质量的评价、对学校教学质量的评价、学生学业发展质量的评价三个层面。“希望这个文件早日公布。”吕玉刚最后说。