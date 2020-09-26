教育部：义务教育阶段辍学学生由60万降至2419人

补齐贫困地区义务教育发展短板，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，是夯实脱贫攻坚根基之所在。

新华社北京9月23日电 补齐贫困地区义务教育发展短板，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，是夯实脱贫攻坚根基之所在。教育部副部长郑富芝23日介绍，当前，我国义务教育有保障的目标基本实现，建档立卡贫困家庭辍学学生清零。

郑富芝在当天举行的国新办发布会上说，在各方面的努力和支持下，义务教育有保障取得了三方面的重要进展。一是辍学学生基本实现了应返尽返。截至2020年9月15日，全国义务教育阶段辍学学生由60万人降至2419人，其中建档立卡贫困家庭辍学学生清零。2019年全国小学净入学率为99.94％，初中毛入学率为102.6％。

“二是基本实现了资助全覆盖。”郑富芝说，“两免一补”政策实施范围扩大，义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难非寄宿学生也纳入了生活补助范围。同时推行了义务教育营养改善计划，受益学生达到4000余万人。

据了解，2019年，资助学生人次达到1.06亿，金额达2126亿元，基础教育阶段资助资金80％左右用于中西部地区。

郑富芝介绍，三是义务教育学校基本实现了教育部提出的办学条件配备要求。2013年到2019年，贫困地区新建改扩建校舍面积约2.21亿平方米。56人以上的“大班额”已降至3.98％，66人以上“超大班额”基本消除。在师资保障方面，“特岗计划”招聘教师约95万名，覆盖了1000多个县、3万多所农村学校。