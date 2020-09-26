体育补习班折射应试功利主义

因为考试才重视，说到底还是应试思维，是功利主义心态在作怪。

国家体育总局和教育部日前联合印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，围绕“推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展”，提出加强学校体育工作、完善青少年体育赛事体系等多方面举措。这本是促进青少年全面健康发展长远之举，然而，《意见》一出台，却在部分家长中出现了跑偏苗头。因为《意见》明确“将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，纳入中考计分科目”，结果“要不要孩子上体育补习班”成了热门话题，甚至有些家长开始关心“体育补习哪家强”了。

说起来，部分家长对体育补习可谓“情有独钟”。早在2012年，就有广州媒体报道《广州市明年中考体育将变难，体育补习班火了》，文章写到，“必考项目200米将被800米取代，一些家长急急拼团为子女寻找‘体育家教’。而社会上一些补习机构、学校俱乐部也伺机开设‘体育培训班’捞金”。如果说近年来伴随着各地对中考要不要考体育科目、考哪些科目还不时有争议的话，那么，两部委《意见》的出台，无疑是一种面向全国的普遍性政策昭示，自然不难想见一些家长对“体育补习”的强烈需求，讨论起“哪家强”似乎就是情理之中的事情了。

问题是：纵然专业人士指导有助于避免不必要的损伤，也可以相对快速获得进步，但体育锻炼远比数理化解题简单多了，无非是跑跑跳跳、贵在坚持嘛，又何需上补习班呢？

纵观近年来各地围绕中考加试体育科目的相关报道，一方面，各地在设置项目和分数标准时，会充分考虑其难度和合理性，往往只要坚持规律性日常锻炼，满分也不难实现；另一方面，各学校也会相应加强体育课安排和锻炼指导，换言之，似乎并非考试太难，而是多年前专业人士指出的“青少年学生部分体能素质指标持续下降”并未引起家长足够重视，没有让孩子养成注重锻炼的良好习惯。一到体育科目计分动真格，就想找补习班，不但忽视了体育锻炼规律，恐怕更多还是对辅导班的盲目迷信吧。难怪有人感慨：“连体育都得上补习班，现在的小孩简直是散财童子啊！”

同样不能排除的是，一些家长既想要分数，又心疼孩子，补习班自然成了香饽饽。有文章提到，如果体育教练广告牌上写“私人教练，减脂塑形包满意”，很可能无人问津，但如果换成“体锻提高，中考包满分”，就立马爆满。可看看新闻，时不时又会看到这样的报道：北京某中学想通过晨练的方式让学生早起少睡懒觉，坚持一个月就不得不停止了，家长联名写信抗议“太摧残孩子”；某地将长跑列入中考项目，“学生紧张家长担忧”……

因为考试才重视，说到底还是应试思维，是功利主义心态在作怪。疫情发生以来，84岁的钟南山院士“南征北战”仍然精神饱满、斗志昂扬，多次引发热议，而钟院士给出的健康秘诀就是坚持体育锻炼。可一波羡慕、点赞、敬佩之后，转眼间却打听起“体育补习班”，实在是莫名反讽。

一些人经常念叨“分分分，学生的命根”，其实，健康才是学生名副其实的命根啊。