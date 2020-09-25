“中山大学”号科考船将联手中国气象局开展大型海上试验

依托大气学科和科考船等优势，中山大学将参与中国气象局气象观测技术发展引领计划等新一代气象观测设备研制。”22日，中国科学院院士、中山大学校长罗俊在与中国气象局的合作签约仪式上表示。

“依托大气学科和科考船等优势，中山大学将参与中国气象局气象观测技术发展引领计划等新一代气象观测设备研制。”22日，中国科学院院士、中山大学校长罗俊在与中国气象局的合作签约仪式上表示。

中大科考实习船将成为重要依托

相关负责人介绍，此次中大与中国气象局“牵手”确定多项合作内容，其中包括依托“中山大学”号海洋综合科考实习船，联合开展大型科学实验及气象观测，共享科学数据和成果。双方还将在世界气象组织、政府间气候变化专门委员会和未来地球计划等国际组织的合作领域展开合作。

中大大气科学学院教授于卫东说，利用中大科考实习船的优势，双方合作空间和前景巨大。比如，双方可合作开展气象卫星的海上现场定标和产品验证，共同推动大型科学计划如南海季风试验、华南沿海暴雨试验、台风试验等；还可以支持我国气象服务走向全球，发起海上丝绸之路的海洋气象合作观测计划、亚非澳季风试验等，切实推动中大科考实习船成为支撑世界气象组织重大科学计划、面向发展中国家开展气象气候防灾减灾业务培训的“海上实验室”。

此外，根据合作协议，双方还将开展高层次人才联合培养、共建博士联合培养点和博士后流动站、联合建设科技创新基地和平台等。

“局校合作”逾18年

“在以往的合作中，中山大学国家超级计算广州中心在区域精细数值天气预报模式以及陆面过程模式等方面为项目提供了重要技术支撑，取得了许多科研成果。”中国气象局局长刘雅鸣说，自2002年起，中国气象局已与中大在核心技术攻关、科技平台建设、气象人才培养等多方面进行了持续深入的合作。

据悉，中大的大气学科历史悠久。大气科学学院于2015年成立，经过几年快速发展，学院教职工规模快速扩大，戴永久教授于去年当选中国科学院院士。同时，学院人才培养质量和科研产出也显著增长。

近年来，中山大学大气学科迎来新的发展机遇。罗俊表示，8月28日下水的“中山大学”号综合科考船就是瞄准包括大气学科在内的海洋学科群人才培养和科学研究的重大平台，这将大幅拓展和提升双方合作空间与质量。

刘雅鸣认为，我国气象现代化建设将加强与国内重点高校合作，努力实现优势互补、资源共享，获得从“0”到“1”的突破，破解当前科技创新难题。

南方日报记者 钟哲 实习生 梁嘉颖