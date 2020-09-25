深圳大学实施冠名教授制度，马化腾、陈一丹“云祝福”

深圳大学15日举行人才基金“腾讯创始人校友团队”冠名教授聘任仪式，首批聘请李霄鹏、饶峰、黄惠三位教授为“腾讯创始人校友团队”冠名教授（特聘），每人每年最高将获30万元人民币资助，资助期限一般为5年。

深圳大学15日举行人才基金“腾讯创始人校友团队”冠名教授聘任仪式，首批聘请李霄鹏、饶峰、黄惠三位教授为“腾讯创始人校友团队”冠名教授（特聘），每人每年最高将获30万元人民币资助，资助期限一般为5年。这标志着深圳大学冠名教授制度全面实施。当天，腾讯创始人校友、深圳大学人才基金发起人马化腾、陈一丹分别通过视频致辞。

深大人才基金期望推进顶尖人才队伍建设

“腾讯创始人校友团队”首期捐赠3.5亿元

“深圳大学人才基金”由深圳大学和深圳大学教育发展基金会共同管理，包括深圳大学冠名教授基金、深圳大学大学生海外留学基金两项，致力于在重点学科和领域延揽一批具有国际领先水平的学术带头人，培养和支持国际领先学科，同时资助青年学者或优秀毕业生留学深造，构建青年人才培养的长效机制，目标规模人民币十亿元。

冠名教授聘任人选从深大拟引进和现有全职在岗教师中选拔，分讲座教授和特聘教授两类，合同期内每人每年最高资助人民币30万元。海外留学资助标准为留学期内每人人民币10万元，根据学术研究进展分期资助。

人才基金列入深圳大学教育发展基金会单项基金， 采用现代大学基金管理机制与运作形式。捐赠资金可采用“本金+收益”、即捐即用、第三方管理捐赠等形式，既保证捐赠资金的安全，又实现捐赠资金的效益最大化，以此长效支持深圳大学教育事业。捐赠资金实行专项管理，专款专用。单笔捐赠金额达到人民币5000万元，可按捐赠方意愿成立单项人才基金管理委员会，专门负责捐赠资金管理。

深圳大学校长李清泉回顾，深圳大学人才基金项目发起之时，得到了深大校友的积极响应，特别是腾讯公司的4位创始人校友马化腾、张志东、陈一丹、许晨晔，多次与母校沟通并委托陈一丹校友专程回校，就母校的发展尤其是高水平人才队伍建设方面与校领导深入交流。最终，在2018年深大建校35周年校庆之际，人才基金项目正式成立,腾讯公司4位校友以“腾讯创始人校友团队”的名义捐赠母校人民币3.5个亿，联合发起深圳大学人才基金项目。

三人获聘首批“腾讯创始人校友团队”冠名教授

在各自研究领域成果突出

仪式上，深大校长李清泉、腾讯副总裁谢晴华分别为第一期“腾讯创始人校友团队”冠名教授（特聘）颁发聘书和冠名教授名牌。获聘的深圳大学化学与环境工程学院教授李霄鹏、材料学院特聘教授饶峰以及计算机与软件学院黄惠三位教授，分别在超分子化学与质谱表征技术、电子信息存储材料与器件、计算机图形学研究领域取得突出成就。

李霄鹏教授及其研究团队以独特的多维度质谱技术为支撑，致力于大尺度复杂超分子的设计和制备，为创造具有分子层次精准度的新材料开辟途径，近年来主要围绕多维度质谱表征和多重配位键自组装开展了复杂超分子体系构筑，

饶峰教授长期聚焦自主相变存储技术，创新了钪锑碲体系助力相变缓/内存研发，以及相变异质结体系促进高精度神经拟态计算技术研发，长期从事非易失性相变存储器技术研发工作，其原创的缓存型钪锑碲相变材料被列入中国科学院改革开放四十年40项标志性科技成果。

黄惠教授一直聚焦“智能图形和感知计算”，着眼克服图形数据高维性、感知不确定性和计算异构性等难点，已取得突破成果。权威CSRankings最新统计，深圳大学计算机图形学2016-2020全亚洲排名第3，已跻身全球图形研究前列。黄惠教授本人过去5年发表顶级SIGGRAPH论文23篇，位列全国第1，全球第3，为深圳大学的图形学学科建设立下汗马功劳。

三位获聘教授在致辞中表示，有幸成为“腾讯创始人校友团队”冠名教授，是一个全新的起点，既是对前期科研工作的莫大肯定，也是一种鞭策向前的动力。他们将以更多的责任和更大的热忱去接受更多的挑战、解决更多的问题，全身心投入到科研教学中。

马化腾、陈一丹寄语祝福母校

在当天的仪式上，马化腾通过企业微信发来致辞。他说，从深大毕业27年来，腾讯一直与深大相邻相伴，见证彼此成长。几位校友发起设立“深圳大学人才基金”，就是希望深大发挥“特区大学”、“窗口大学”和“实验大学”的优势，以更加丰富的激励机制引进和培养人才，助力深圳乃至大湾区打造产学研一体的创新生态；希望改善人才机制的一小步，能够促成高校教育改革、产学研生态建设的一大步。“大家的辛勤付出，让我们有机会为母校的发展尽一份心、添一把力。祝愿深圳大学成为深圳下一个四十年的创新引擎和科技摇篮！”马化腾说。

陈一丹在视频致辞中表示，敢闯敢试、敢为人先的改革精神和脚踏实地、埋头苦干的奋斗精神是深圳大学的底蕴所在。衷心期盼深圳大学人才基金“腾讯创始人校友团队”冠名教授能发挥示范引领作用，继续将教书育人、培养人才作为自己的首要学术责任；同时积极参与学校的学术生态建设，为学校一流学术生态贡献力量，为粤港澳湾区发展乃至人类前沿科技作出更大贡献。

李清泉在致辞中对支持母校建设和发展的腾讯创始人校友团队表示衷心感谢，也期望更多企业、社会届人士能够助力深大人才基金。李清泉表示，人才引进是深圳大学可持续发展的动力和源泉。作为深圳高等教育的“长子”，深圳大学实施人才强校战略，广纳拔尖人才，以一系列制度创新及改革举措不断吸引着大批高端人才走进学校，打造一个个重量级的科研创新团队。深圳大学将在深圳经济特区建立40周年之际，抢抓“双区”建设带来的战略机遇，加快创建世界一流创新型大学的步伐。

南方日报记者 孙颖

通讯员 王若琳 庞审