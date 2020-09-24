南沙好人大宣讲系列活动走进广州外国语学校

本次活动邀请了“中国好人”冯荣炜、“国家级奖学金获得者”匡徐、“广州三八红旗手”王凤丽、“广州好人”黎剑、“广东好人”张军文等5名同志先后分享了他们奋进新时代故事和心得感悟。

“国家级奖学金获得者”匡徐宣讲时刻

南方网讯 9月23日下午，“传承道德力量弘扬时代新风”——南沙“好人大宣讲”系列活动（第四讲）活动在广州外国语学校举行。南沙区委宣传部常务副部长、文明办主任郑康，共青团广州市南沙区委员会书记宋晓冬等领导出席活动，来自学校的100多名师生参加本次宣讲活动。

南沙区委宣传部常务副部长、文明办主任郑康、共青团广州市南沙区委员会书记宋晓冬等领导合影

本次活动邀请了“中国好人”冯荣炜、“国家级奖学金获得者”匡徐、“广州三八红旗手”王凤丽、“广州好人”黎剑、“广东好人”张军文等5名同志先后分享了他们奋进新时代故事和心得感悟。他们将执着的信念凝聚在质朴的语言中，诠释着平凡中的伟大，彰显了道德的力量，整场宣讲感人至深，催人奋进。最后，现场工作人员和活动参与人员在一起进行了合影留念，活动落下帷幕。

听了英雄模范们的故事，与会师生都深受鼓舞。广州外国语学校的李鑫同学表示：“我要向英雄模范们学习，做好日常生活中每一件力所能及的小事，长大后可以为祖国贡献自己的力量。”黄依琳老师表示：“参加了这次南沙‘好人大宣讲’活动，学习了模范的事迹，一方面使我有机会了解到这些优秀人物的事迹，另一方面也启发自己，身为人师就要以身作则，用自己的行动教育和引导学生提升思想道德境界。”

南沙团区委相关负责人表示，南沙“好人大宣讲”系列活动走进学校，是要引导青少年自觉将道德教育融入到学习、生活、成长的全过程，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德榜样的风范，把榜样的力量内化为青少年生动的实践，在全社会青少年群体中形成崇德尚礼、文明向善的浓厚氛围。