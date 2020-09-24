肇庆学院推进征兵工作，今年397名学生报名

今年肇庆学院征兵工作传来捷报：今年报名应征的大学生人数达到397人，较去年接近翻两番。目前，全校共有72名学生接到入伍通知书，其中应届毕业生39名，超额完成了上级下达的毕业生入伍任务指标。

今年肇庆学院征兵工作传来捷报：今年报名应征的大学生人数达到397人，较去年接近翻两番。目前，全校共有72名学生接到入伍通知书，其中应届毕业生39名，超额完成了上级下达的毕业生入伍任务指标。

坚持思政引领：

厚植大学生爱国主义情怀

“肇庆学院历来将爱国主义和思想政治教育融入到征兵工作中，征兵工作一年上一个台阶。”肇庆学院党委书记曾桓松接受采访时说，肇庆学院始终从政治上高度重视征兵工作，在大学生中牢固树立应征入伍、报效国家的思想认识。

曾桓松介绍，学校以新生教育为起点，通过军训活动深入培养大一学生的国防意识；对大二、大三年级学生，学校在职业生涯规划课中不断加强征兵政策的宣传；对毕业生，学校把征兵和就业一体推进，切实提升了同学们的应征热情。

同时，该校发挥榜样作用，以应征入伍的高年级学长为示范，吸引更多更优秀的学弟学妹走上参军之路。依托国庆、建军等各种节庆举办大型升旗仪式、爱国教育主题活动等，使得报国从军的思想成为校园文化的重要组成部分。

克服疫情影响：

多措并举促进征兵工作

今年，突如其来的新冠肺炎疫情给高校征兵工作带来不利影响。肇庆学院克服疫情防控常态化带来的种种困难，严格落实党委领导征兵工作要求，党委书记、校长严格履行“第一责任人”职责。同时，该校积极与肇庆军分区、肇庆市征兵办和端州区武装部沟通联络，保障了征兵工作的顺利开展。

曾桓松介绍，在宣传上，学校以常态化宣传和集中宣传相结合，特别是加大线上宣传力度，利用校园网、线上班会、QQ、微信、微博等多种形式进行全口径宣传，取得明显成效。

肇庆学院及时学习、传达、贯彻全国全省大学生征兵网络视频会议精神，动员优秀学子响应祖国号召，接受部队挑选；在全国征兵网开通报名以后，指导有意参军的同学完成网上报名；结合毕业教育，再次对毕业生进行宣讲，扩大国防和兵役教育成果。

此外，肇庆学院结合自身实际出台了《参军入伍激励办法》，在课程免修、转改专业、考研升学、社会实践、资金奖励、优先留校等方面给予入伍大学生配套优惠。通过落实优待金和退役士兵自主择业一次性生活补助金，解决了入伍大学生后顾之忧。

响应国家号召：

拥军传统薪火相传

今年，肇庆学院克服疫情带来的不利影响，超额完成征兵任务，进一步厚植了学校的拥军报国传统。

在良好氛围的熏陶下，肇庆学院涌现出不少优秀的大学生士兵：2006年入伍的梁文玉同学，是我军有史以来首批驻守西沙群岛的女兵一员；2006年入伍的陆俊山同学，曾经参与失联马航客机MH370的搜救行动；2014年入伍的莫欣谓同学，由于业务精湛获邀参与央视教材的编写工作；2014年入伍的戚灼怀同学，曾于2015年参加在北京举行的抗战胜利70周年大阅兵；2015年入伍的甘培亮同学，退伍回校后担任国旗护卫队队长……

“对于优良传统的坚守和弘扬，已经纳入了肇庆学院进一步做好大学生征兵工作的议事日程。”曾桓松表示，肇庆学院将一以贯之地贯彻落实中央和省市关于大学生征兵工作的精神，引导同学们把个人的理想与富国强军结合起来，把个人成长融入中国梦、强军梦的伟大实践中，把征兵工作落实落细落到位，坚决完成各项征兵工作任务。

南方日报记者 杜玮淦

通讯员 陈伟林