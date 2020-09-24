广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

华南理工大学总结“双一流”建设！专家：圆满完成周期任务

2020-09-24 08:50 来源：南方网
字号减小 字号增大

    近日，华南理工大学召开“双一流”建设周期总结工作会议，邀请校内外专家对学校2016-2020年“双一流”建设工作进行评议。

    专家组由东北师范大学校长刘益春教授担任组长，南方科技大学校长陈十一院士，中国科学院大学学术副校长徐涛院士，华南理工大学曹镛院士、吴硕贤院士等专家组成。

    华南理工大学校长高松代表学校汇报了“双一流”建设周期整体情况。他表示，自国家“双一流”建设启动以来，华南理工大学牢牢把握立德树人根本任务，坚持以中国特色、世界一流为核心，以实现学校高质量内涵发展为主线，以体制机制创新为着力点，以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”，在强化优势特色、深化开放合作、服务重大需求中实现了新的跨越式发展。

    专家组对华南理工大学“双一流”建设给予充分肯定和高度评价。

    专家组认为，“双一流”建设启动以来，华南理工大学高度重视，领导有力，各项工作推进扎实有力；

    五大建设任务和五大改革任务成效显著，持续不断为国家经济社会发展，特别是粤港澳大湾区建设作出了重要贡献；

    学校“三创型”人才培养、主动融入发展促发展、高等教育在地国际化办学等方面的特色更加鲜明；

    圆满完成了“双一流”周期建设目标任务，部分指标超额完成，建设符合度高，目标达成度好，第三方评价表现突出，全面建成了国内一流、世界知名的高水平研究型大学，正朝着中国特色、世界一流大学奋勇前进。

    专家组同时还就学校如何进一步吸引优秀青年人才、推进教师分类评价体系改革、加快新工科和新医科建设、完善“双一流”建设周期总结材料等提出了意见和建议。高松表示，经过全校师生的共同努力，学校圆满完成了“双一流”建设第一阶段目标任务，全面建成了国内一流、世界知名的高水平研究型大学，但是与世界一流大学相比还有明显差距。

    高松说，下一步，学校将充分吸纳专家组意见和建议，提前谋划“双一流”下一阶段建设，扎扎实实推动“双一流”建设不断取得新成绩，早日建成中国特色、世界一流大学。

    南方日报记者 杜玮淦

    通讯员 华轩

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第18期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235