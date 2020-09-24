华南理工大学总结“双一流”建设！专家：圆满完成周期任务

近日，华南理工大学召开“双一流”建设周期总结工作会议，邀请校内外专家对学校2016-2020年“双一流”建设工作进行评议。

近日，华南理工大学召开“双一流”建设周期总结工作会议，邀请校内外专家对学校2016-2020年“双一流”建设工作进行评议。

专家组由东北师范大学校长刘益春教授担任组长，南方科技大学校长陈十一院士，中国科学院大学学术副校长徐涛院士，华南理工大学曹镛院士、吴硕贤院士等专家组成。

华南理工大学校长高松代表学校汇报了“双一流”建设周期整体情况。他表示，自国家“双一流”建设启动以来，华南理工大学牢牢把握立德树人根本任务，坚持以中国特色、世界一流为核心，以实现学校高质量内涵发展为主线，以体制机制创新为着力点，以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”，在强化优势特色、深化开放合作、服务重大需求中实现了新的跨越式发展。

专家组对华南理工大学“双一流”建设给予充分肯定和高度评价。

专家组认为，“双一流”建设启动以来，华南理工大学高度重视，领导有力，各项工作推进扎实有力；

五大建设任务和五大改革任务成效显著，持续不断为国家经济社会发展，特别是粤港澳大湾区建设作出了重要贡献；

学校“三创型”人才培养、主动融入发展促发展、高等教育在地国际化办学等方面的特色更加鲜明；

圆满完成了“双一流”周期建设目标任务，部分指标超额完成，建设符合度高，目标达成度好，第三方评价表现突出，全面建成了国内一流、世界知名的高水平研究型大学，正朝着中国特色、世界一流大学奋勇前进。

专家组同时还就学校如何进一步吸引优秀青年人才、推进教师分类评价体系改革、加快新工科和新医科建设、完善“双一流”建设周期总结材料等提出了意见和建议。高松表示，经过全校师生的共同努力，学校圆满完成了“双一流”建设第一阶段目标任务，全面建成了国内一流、世界知名的高水平研究型大学，但是与世界一流大学相比还有明显差距。

高松说，下一步，学校将充分吸纳专家组意见和建议，提前谋划“双一流”下一阶段建设，扎扎实实推动“双一流”建设不断取得新成绩，早日建成中国特色、世界一流大学。

南方日报记者 杜玮淦

通讯员 华轩