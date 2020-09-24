@未就业高校毕业生，这些信息千万别错过

今年以来，为促进高校毕业生就业，人社部等部门持续发力，搭建平台、集聚资源，为毕业生提供不断线就业服务。还没有就业的高校毕业生.

今年以来，为促进高校毕业生就业，人社部等部门持续发力，搭建平台、集聚资源，为毕业生提供不断线就业服务。还没有就业的高校毕业生，快来了解一下近期可以关注的就业信息及政策吧！

未就业高校毕业生求职登记小程序

为拓宽未就业高校毕业生求职登记渠道，9月1日，人力资源社会保障部开通未就业高校毕业生求职登记小程序，搭建方便快捷的就业服务对接平台。求职登记小程序在高校毕业生就业服务平台、中国公共招聘网、中国国家人才网、就业在线、电子社保卡设有登记入口，同时支持通过微信、支付宝等APP扫描二维码进行登记。2020届未就业高校毕业生、往届未就业毕业生可通过上述渠道，在线登记个人情况、求职意向和就业服务需求。公共就业人才服务机构将与登记毕业生进行联系，根据需求提供有针对性的就业服务。

“高校毕业生就业服务平台”

为向高校毕业生提供不间断常态化就业服务，人力资源社会保障部于9月1日上线“高校毕业生就业服务平台”，联通全国服务资源，搭建高校毕业生和用人单位高效对接通道。

“高校毕业生就业服务平台”设多个专栏。“岗位速递”将发布全国最新就业岗位信息。“直播带岗”将瞄准热门行业、新兴产业、重点企业等，推出专题专场或综合性直播招聘活动。“就业见习”发布见习岗位、见习政策、岗位申请入口等，提供多元实践机会。“就业政策”发布全国和各地就业创业政策服务清单、经办机构清单，开展政策宣传解读。“创业展示”重点推出“中国创翼”创业创新大赛及地方创业创新大赛中高校毕业生创业典型、创业项目、创业故事。

高校毕业生就业服务平台设在中国公共招聘网（http://job. mohrss.gov.cn）、中国国家人才网（http://newjobs.com.cn）。有需要的高校毕业生和用人单位可通过网站专区，获取相关招聘信息和就业服务。

为配合“高校毕业生就业服务平台”上线，9月1日-10月30日，“就业在线”重磅推出“毕业进大厂 就业总在线”高校毕业生就业服务专场活动，携手多家世界500强，聚合名企岗位，助力高校毕业生精准、高质量就业。

求职者可从“就业在线”平台官网（https://www.jobonline.cn）进入活动页面；也可通过人力资源社会保障政务服务平台（“掌上12333”APP、12333小程序）进入“就业在线”，或从电子社保卡签发渠道（包括国家政务服务平台、国务院客户端微信小程序、掌上12333，各大银行，支付宝、微信、云闪付等APP或小程序等），通过手机端电子社保卡首页进入“就业在线”参与活动，找到适合自己的公司和岗位进行投递。

专场活动除了提供大量岗位外，还着眼于提高求职者的成长潜力、沟通与表达能力、学习与创新思维等“软实力”，请大厂高管/HR线上直播课程，介绍大厂企业文化、岗位信息，教授面试技巧，助力大学生群体轻松拿下offer。

第八届大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动

近日，人社部启动第八届大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，为高校毕业生求职择业和用人单位招聘人才提供精准就业服务。活动将持续到11月15日。

活动期间，各地举办不少于800场现场招聘会。为满足高校毕业生跨区域就业和用人单位跨区域揽才的需要，本次活动会在北京、吉林、河南、昆明、西安、长沙等21个站点举办25场综合性或行业性跨区域巡回招聘会，有色金属工业人才中心在22个城市举办有色金属行业系列巡回招聘活动。为助力“三区三州”脱贫攻坚战，该活动还会在甘肃临夏州、西藏林芝市、四川凉山州举办专场招聘会，动员部分就近就地的中央企业和符合当地毕业生求职意向地的外省市用人单位，遴选有针对性的岗位参会招聘，为贫困地区学子提供上门贴心服务。

@贫困家庭高校毕业生，就业有这些帮扶

日前，为进一步加强对贫困家庭高校毕业生的就业帮扶工作，人力资源社会保障部、教育部、国务院扶贫办发布《关于进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶工作的通知》。

通知要求，各地要将建档立卡贫困家庭毕业生、52个未摘帽贫困县毕业生作为就业援助重点，实施结对帮扶、包干到人，优先提供岗位、优先推荐录用。对建档立卡贫困家庭学生实施“普通高校专升本专项计划”，单独进行录取。国有企业招聘、科研助理岗位吸纳、“三支一扶”“特岗教师”等基层服务项目招募，要在同等条件下优先录用建档立卡贫困家庭毕业生，事业单位可拿出一定数量的岗位招聘建档立卡贫困家庭毕业生。对符合条件的贫困家庭毕业生，可运用公益性岗位进行临时性安置。将离校未就业贫困家庭毕业生全部纳入实名制服务，列出就业需求清单、帮扶清单，量身定制求职计划，实施“一对一”帮扶。充分发挥东西部扶贫协作、对口支援机制作用，受援地要将贫困家庭毕业生信息提供给支援地，支援地要将其纳入就业政策扶持范围，项目建设、企业吸纳等岗位要优先录用。