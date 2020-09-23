加快新时代研究生教育改革与发展有了行动指南

9月22日，教育部举办教育金秋系列第三场新闻发布会，与国家发展改革委、财政部共同发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》。

新华网北京9月22日电 9月22日，教育部举办教育金秋系列第三场新闻发布会，与国家发展改革委、财政部共同发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》明确了新时代研究生教育改革发展的指导思想、战略目标和改革举措。

研究生教育承担着为党和国家培养高层次人才的重要任务，是最高层次的学历教育。数据显示，经过70多年的发展，我国研究生教育事业实现了历史性跨越，从1949年的在学人数仅629人，到2020年预计突破300万，成为规模位居世界前列的研究生教育大国。《意见》提出“以立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越为主线，面向世界科技竞争前沿，面向经济社会发展主战场，面向人民群众新需求，面向国家治理大战略，加快建设研究生教育强国。到2035年，初步建成具有中国特色的研究生教育强国”。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，《意见》从六方面提出关键改革举措：一是加强思想政治教育。《意见》强调发挥导师言传身教作用，做研究生成长成才的引路人，既做学业导师，又做人生导师；不断完善思想政治教育体系，健全“三全育人”机制，将思想政治教育评价结果作为“双一流”建设成效评价、学位授权点合格评估的重要内容。

二是深入推进学科专业调整。《意见》提出建立基础学科、应用学科、交叉学科分类发展和动态调整新机制，设置交叉学科门类，着力推动新兴交叉学科发展。按照高校自主调、国家引导调、市场调节调的工作思路，不断优化学科专业结构。国家依法施策，同时推动培养单位依法办学，用好自主权。

三是完善人才培养体系。《意见》指出要更加注重分类培养，进一步深化科教融合，加强学术学位研究生知识创新能力培养；强化产教融合，加强专业学位研究生实践创新能力培养。

四是提升导师队伍水平。《意见》提出强化导师岗位管理，明晰职责边界，将政治表现、师德师风、学术水平、指导精力投入、育人实效等纳入导师评价考核体系。

五是严格质量管理。《意见》提出严把入口关、严把过程关、严把出口关，合理制定与学位授予相关的科研成果要求，加大分流力度，加强学风建设，敢于让不合格的学生毕不了业，倒逼学生潜心治学。

六是加强条件资源保障。《意见》提出要全面加强党的领导，确保正确办学方向。完善差异化投入机制，加大博士生教育投入，加大对基础研究、关键核心技术领域的支持。改革完善资助体系，激发研究生学习积极性。教育部将会同有关部门积极做好支持服务，引导行业产业等各方有效发挥力量，强化资源配置，完善条件保障。