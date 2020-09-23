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体育纳入中考计分并逐步提高分值

2020-09-23 08:29 来源：新华社
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    新华社北京9月21日电 经中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过，经国务院同意，国家体育总局和教育部近日联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》（以下简称《意见》）。

    《意见》提出，要加强学校体育工作。树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，开展丰富多彩的课余训练、竞赛活动。支持大中小学校建设学校代表队，成立青少年体育俱乐部。将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，纳入中考计分科目，启动体育素养在高校招生中的使用研究。加快体育高等院校建设。

    要完善青少年体育赛事体系。义务教育、高中和大学阶段学生体育赛事由教育、体育部门共同组织，统一注册资格。整合学校比赛和U系列比赛，建立分学段、跨区域的四级青少年体育赛事体系。合并全国青年运动会和全国学生运动会。教育、体育部门为在校学生的运动水平等级认证制定统一标准并共同评定。

    要加强体育传统特色学校和高校高水平运动队建设。整合原体育传统项目学校和体育特色学校，由教育、体育部门联合评定体育传统特色学校，联合建设高校高水平运动队，合理规划高水平运动队招生项目覆盖面，推进国家队、省队建设改革与高校高水平运动队建设相衔接，选拔一定比例的优秀运动员进入省队、国家队。

    要深化体校改革。推进各级各类体校改革，推动建立青少年体育训练中心，与当地中小学校合作，将体校义务教育适龄学生的文化教育全部纳入国民教育体系。鼓励体校教练员参与体育课教学和课外体育活动。

    要规范社会体育组织。鼓励青少年体育俱乐部发展，建立社会体育俱乐部竞赛、训练和培训体系。教育部、体育总局共同制定社会体育俱乐部进入校园的准入标准，有条件的地方可向社会体育组织购买服务，为缺少体育师资的中小学校提供体育教学和教练服务。

    要大力培养体育教师和教练员队伍。畅通优秀退役运动员、教练员进入学校兼任、担任体育教师的渠道，制定在大中小学校设立专兼职教练员岗位制度。

    要强化政策保障。研究制定有体育特长学生的评价、升学保障等政策，鼓励各地建立健全“一条龙”人才体系，解决体育人才升学断档问题。加强场地设施共享利用，加大对青少年体育赛事、活动的宣传转播力度。

    为抓好贯彻落实，《意见》强调，下一步将成立由国务院办公厅、教育部、体育总局牵头，中央宣传部、发展改革委等部门参与的青少年体育工作部际联席会议制度，压实地方责任，建立联合督导机制，加大政策贯彻执行力度。

编辑： 罗予岐

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