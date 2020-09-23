打造“特勤队”引领大学生入伍

广东交通职业技术学院（以下简称“广交院”）有一个“神秘”的学生社团，每年吸纳200余名新生。他们的招新测试特别难：面试合格者还要参加一个月的强化训练，内容包括军训三大步伐，素质拓展训练，冲刺跑、400米跑、蛙跳等，每个项目之间还要穿插20个俯卧撑……这就是有22年历史的广东省十佳社团——广交院“特勤队”。

广东交通职业技术学院（以下简称“广交院”）有一个“神秘”的学生社团，每年吸纳200余名新生。他们的招新测试特别难：面试合格者还要参加一个月的强化训练，内容包括军训三大步伐，素质拓展训练，冲刺跑、400米跑、蛙跳等，每个项目之间还要穿插20个俯卧撑……这就是有22年历史的广东省十佳社团——广交院“特勤队”。

“特勤队员作为学生的‘身边人’，能将国防教育、国防交通文化以润物细无声的方式辐射到各类群体中。”广交院党委书记陈立中说，该校60多年的办学历程，形成了以恪尽职守、甘于寂寞的“航标灯精神”和吃苦耐劳、团结协作的“铺路石品格”，着力打造鲜明的国防交通文化。通过特勤队、朝夕计划、朋辈教育等方式，培养大学生的国防观念和国防意识。去年，该校荣获广东省征兵工作先进单位。今年，截至目前，该校应征入伍学生逾150人。

全体大一新生参加“朝夕计划”

国防教育、国防交通文化一直贯穿广交院育人工作的始终。除每年的常规军训外，广交院实施包含早训、早读、晚修的“朝夕计划”，保证全体大一学生每周至少1次体育锻炼。

“我曾经在江苏野战军服役，也经历过抗雪救灾。”土木工程学院2019级学生周超杰是“朝夕计划”的学生教官之一。他曾于2016年至2018年服役，进入广交院后加入特勤队，和队员们一起进行训练，和他们分享部队中的苦和乐，以及军队教育和文化等，鼓励大家应征入伍，为国效力。

升旗仪式、标兵示范岗、新生入学、迎新晚会……特勤队队员在学校的各种重要场合展现着飒爽英姿。他们既是学生的“身边人”，更是军事化素质高、体能好、守纪律、懂团结的国防教育“引路人”。

除特勤队外，广交院还成立校园军事协会、军训教官助理团，以老生带新生、先进带后进的朋辈教育模式，为学生构筑起国防教育理念，点燃爱国主义热情，在校园中形成了一支支应征入伍的“预备队”。仅今年，特勤队就有14名学生应征入伍。

运管学院2018级学生植中华在2016年入学后应征，于2017年至2019年服役。退役复学后，他担任特勤队队长，负责带领国旗护卫队。今年疫情期间，他主动参加家乡疫情防控工作，协助村委会设卡、站岗，开车巡逻，呼吁村民留在家中，将部队中学到的技能运用在为人民服务中。

潜移默化提升学生参军入伍报国热情

今年，截至目前，广交院入伍学生数逾150人，入伍毕业生数逾55人，高质量完成年度征集任务。

在宣传动员方面，广交院利用公众号、学生班级群等新媒体平台发布转载征兵相关信息，宣传征兵政策；建立武装部、二级学院两级咨询，为学生答疑解惑；开展毕业生征兵主题班会，对毕业生们进行宣传、发动，鼓励其应征入伍；组织有参军意向的同学参加大学生征兵工作启动仪式、“国防教育暨征兵宣讲进校园”等系列活动；设立“征兵咨询点”，做好入伍政策宣传等。

二级学院充分发挥特色，助力校园征兵。汽车与工程机械学院组建预备役汽车团，将全部退伍复学士兵统一管理培养；轨道交通学院将退役军人的学业发展融入职业生涯规划活动，潜移默化引导学生树立正确的应征入伍观念，提升参军报国热情。

在应征入伍学生、退役复学学生、直招士官等优待工作中，广交院全面落实保障政策，认真做好学费补偿、贷款代偿工作，每年发放国家及市区补偿款项合计约300万元。受疫情防控影响，为解决好学生参加校园报名应征工作，该校为暑期专程返校的逾180名参检学生提供额外食宿交通补贴。

“无论‘航标灯精神’，还是‘铺路石品格’，都要求我们的学生爱国敬业、遵守规则、心怀梦想、脚踏实地。这既是交通专业的职业要求，也是国防教育、国防交通文化的题中之义，二者相辅相成、密不可分。”陈立中表示，广交院将秉持交通底色、国防基因，推进军民融合、校地共育，鼓励学生到祖国最需要的地方去建功立业。

南方日报记者 钟哲

实习生 梁嘉颖