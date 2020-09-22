广东首个特教省级重点实验室为何落户岭南师范学院？

广东省特殊儿童发展与教育重点实验室立项建设是华南师范大学对口帮扶岭师的一大成果。

9月18日，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室在岭南师范学院（下称“岭师”）正式揭牌。这是广东省内首个特殊教育省级重点实验室，也是国内为数不多的设立在高校的特教省级重点实验室。

残疾人和特殊儿童康复的科研服务是复杂的跨学科工程，任重而道远。根据第二次全国残疾人抽样调查统计，广东省残疾人总数为539.9万人，其中0-6岁残疾儿童约为15.87万人。广东省残疾人康复中心有关负责人在揭牌仪式上说，重点实验室的成立为特教行业提供了一个很好的科研平台，期望能为全省残疾儿童康复救助体系建设提供有力支持。

广东省特殊儿童发展与教育重点实验室立项建设是华南师范大学对口帮扶岭师的一大成果。具体以岭师为项目承担单位，华南师范大学、广东医科大学附属医院、湛江市特殊教育学校等为联合单位，共同打造开放性的产学研合作平台，致力为广东特教事业发展提供更强大的科研服务和人才供给。

争创优势：打造特教专业“金字招牌”

走进岭师特殊儿童心理评估与康复实验室，这个总面积1000多平方米，分设有知动训练室、康复实训室、自闭症干预实验室等11个功能实验室的教学科研场地，提供了针对特殊儿童康复训练的完善的信息化设备和运动器械，可满足一般科研和评估干预需求。

重点实验室的立项建设，顺应了社会需求和国家教育战略，是展示岭师特殊教育专业发展成果的一个典型窗口。作为广东省设立较早、粤西唯一、培养培训特教师资最多的师范院校，岭师特殊教育专业经过8年的发展，办学成果斐然，已成为办学的“金字招牌”。

2012年，为响应国家教育均衡发展要求，弥补广东省特殊教育教师严重不足状况，提高特殊教育教师专业化水平，促进广东省特殊教育事业发展，岭师成为省内首批开办特殊教育专业的高校之一，并聘请我国台湾著名特教专家吴武典教授担任特教系首任系主任。

2017年，岭师牵头成立广东省特殊教育教师发展联盟，当选理事长单位。同年，特殊儿童心理评估与康复实验室获批广东省普通高校哲学社会科学重点实验室。2018年，岭师特殊教育专业获批广东省特色专业，开始招收公费师范生，在开展特殊儿童发展与教育研究方面，具有明显的区域特色和学科优势。

“岭师获批首个省级重点实验室，意味着响应国家战略、服务地方发展掀开新的一页，标志着学科建设上台阶，对学校‘申硕’和长远发展具有重要意义。”岭师党委书记刘明贵表示，学校将高标准、高水平建设好重点实验室，研发特殊儿童评估与教育干预技术，构建特殊教育信息化服务平台，努力成为广东特殊儿童基础研究、特殊教育应用研究的核心力量和科技创新的重要支撑。

大咖云集：加强多学科交叉协作

2019年9月，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室获广东省科技厅立项。华南师范大学帮扶队队长、岭师校长助理张正栋教授说，重点实验室成立是在省委组织部、省教育厅和两校党委的支持指导下取得的帮扶成果，希望借此平台进一步加强两校在特殊教育方面的合作交流，为广东乃至全国的特殊教育作出应有的贡献。

经过近一年的建设，重点实验室搭建成为一个依托广东省教育学优势重点学科和“珠江学者”设岗学科，整合特殊教育学、心理学、教育技术学、信息科学、材料科学、生物学等学科力量的跨学科科研平台。

“火车跑得快，全靠车头带”。目前，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室组成了一个大咖云集的学术委员会，引领科研方向。在18日的揭牌仪式上，岭师校长、重点实验室主任兰艳泽向学术委员会成员颁发聘书。

其中，国家级教学名师、华南师范大学资深教授莫雷担任主任委员，教育部“长江学者”特聘教授、北京大学教授周晓林，教育部“长江学者”特聘教授、深圳大学教授李红，北京师范大学教授邓猛担任副主任委员，还有来自上海交通大学、辽宁师范大学、云南师范大学、岭南师范学院等多位高校专家担任委员。实验室现有固定研究人员42名，并聘请国内外客座研究人员7名，共同致力于广东特殊教育事业发展。

“重点实验室的揭牌成立，是省特教领域的一件大事。”莫雷认为，实验室突出应用基础研究和开发研究，加强文、理、工多学科交叉协作研究的优势和特色，也符合当今面对重大科学问题多学科合作和跨学科交叉研究的现状。

广东省重点实验室建设始于1986年12月，经过三十多年的发展，学科类实验室达到272个，企业类实验室达到124个。广东省科技厅有关负责人表示，广东省科技厅愿意充当实验室的产学研合作桥梁纽带，打造广东省基础研究、应用基础研究的高地和创新平台，汇集一批高水平人才。

“希望广东省特殊儿童发展与教育重点实验室经过一段时间的努力，建成国内一流的特殊儿童领域科研平台，为国家和广东省作出更大贡献。”该负责人说。

交流合作：打造特教学术协同机制

作为广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位，岭师在特教人才培养、科学研究和师资培训等方面，与国内外教育机构进行了广泛而有效的交流合作，打造国内外特教学术协同机制。

近年来，岭师特殊教育专业在湛江特殊教育学校、茂名特殊教育学校、阳江特殊教育学校、中山特殊教育学校、东莞启智学校、广州黄埔知明学校等10余所特殊教育学校内建有教学实践基地，利用基地资源为学生提供全方位的专业指导训练。同时，教师定期为实践基地所在学校的教师提供特殊教育专业培训服务。

2012年以来，岭师通过“粤台教师教育协同创新发展中心”，在两岸协同培养特殊教育师资方面进行了积极尝试。其中，岭师与我国台湾屏东大学和台中教育大学两校签订特殊教育本科学生研修协议，采取“3.5+0.5”联合培养人才模式，至今已经完成6届共403名学生赴台研修一个学期的任务，人才培养成效显著。近几届毕业生平均就业率97.8%，首届毕业生考研率达20.8%，连续三届学生参加“挑战杯”课外学术科技作品竞赛共获全国二等奖1项，省特等奖3项。

2014年以来，岭师与台湾特殊教育学会和台湾相关高校联合发起并承办的海峡两岸特殊教育高端论坛已经举办六届，形成两岸高校特殊教育教师学术交流的有效平台和机制。

“实验室建设要特别重视国际化合作。邀请更多欧美国家的专家‘走进来’，协调各类科研力量共同攻关特殊教育重点课题。”18日，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室召开首届学术委员会第一次会议，李红如是说。

重点实验室常务副主任郑剑虹教授介绍，近两年多来，岭师邀请了20多名国内外专家学者来校指导讲学，特教领域学术交流合作氛围浓厚。其中与白俄罗斯国立师范大学融合教育学院签署协议，联合培养特殊教育专业硕士和博士研究生，与美国弗吉尼亚联邦大学教育学院签订加强特殊教育交流合作的协议。

产教融合：构建特教信息服务平台

受测儿童仅需戴上专门制作的“眼镜”，数据后台就可以精确采集瞳孔和眼动轨迹图像，计算分析光反射过程动态数据并得出曲线结果，可初步用于临床评估与检测自闭症儿童。

这副“岭师制造”的神奇“眼镜”，全称为“爱瞳”便携式可穿戴自闭症儿童光检测系统。它是利用自闭症儿童的瞳孔光反射明显不同于正常发育儿童这个特性，由广东省特殊儿童发展与教育重点实验室依托广东省重点学科“材料科学与工程”等省级科研平台，和企业进行产学研合作共同研发的第一代产品。

“这个系统旨在利用开源眼动追踪平台收集、分析数据，最终目标是建立一个自闭症等特殊儿童信息的共享平台。”广东省特殊儿童发展与教育重点实验室副主任李清华介绍，目前，他已经带领项目组走访湛江当地多家特殊教育学校、医院和康复机构，对患儿数据进行采集和分析，未来争取覆盖到全省。

“广东省特殊儿童发展与教育重点实验室建设，要走应用服务、产教融合、创新发展之路，紧紧围绕特殊儿童发展与教育的前沿应用领域与广东省需求，开展应用基础研究和科技研发服务。”兰艳泽介绍，在应用基础研究方面，实验室重点在光电材料与光电器件及其在特殊教育领域的应用、特殊教育信息化、特殊儿童心理等方面，开展具有多学科交叉和多方法应用特色的研究。

在服务广东省需求方面，实验室以特殊儿童光干预技术研发与特殊光场应用、系列特殊儿童评估工具研发为重点，通过研发具有自主知识产权的新技术，并结合传统评估技术和质性研究技术，收集特殊儿童相关数据，为科学研究和构建特殊教育信息化服务平台服务。

南方日报记者 杜玮淦

通讯员 刘坤章 郭莉敏 赵宇清