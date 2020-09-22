广州大学开学了，黄埔研究生院首次入驻350人

广州大学2020级新生开学典礼分别在3个校区举行，全体研究生、本科新生参加开学典礼，其中大学城校区6493人，桂花岗校区3093人，黄埔研究生院350人，也是广大黄埔研究生院入驻的首届学生。

9月20日，广州大学2020级新生开学典礼分别在3个校区举行，全体研究生、本科新生参加开学典礼，其中大学城校区6493人，桂花岗校区3093人，黄埔研究生院350人，也是广大黄埔研究生院入驻的首届学生。

校长寄语唯有创新，方有未来

在开学典礼上，广州大学校长魏明海欢迎2020级新生通过疫情和高考、考研的考验，正式加入广州大学大家庭。“希望大家做学校的主人和建设者，爱惜它、奉献它、发展它，让广州大学因你们的加入变得更温暖、更有力量。”

“2020年，每个人都从中感受了很多，读懂了很多，也学到很多。”魏明海说，面对中华民族伟大复兴、百年未有之世界大变局，面对国家社会和产业行业发展中的难题，“创新是我们的根本出路，唯有创新，方能远行；唯有创新，方有未来。”

魏明海勉励学子深切感悟自主创新之重，勇当创新的开路先锋：一是勇担时代使命，厚植家国情怀，把自身理想志向同国家和民族的命运紧紧联系在一起。二是把求真创新作为求学治学的方向，通过大学教育，具备笃定的信仰、科学的素养和创新的能力。三是要有潜心向学、扎根学术的胆识和魄力，在基础理论和方法、关键技术和核心技术的创新上多下功夫；在遵循科学规律的前提下，以好奇心驱动多学科的交流对话，加强学科间的横向联结和多学科交叉。最后，魏明海鼓励新生立鸿鹄志，做奋斗者，求真学问，练真本领，成就自己，报效祖国。

新“广大人”戴上校徽

典礼上，校领导和院士为新生代表佩戴校徽，校党委书记屈哨兵为新生辅导员代表、班主任代表、第一班主任代表、专任教师代表、社团指导老师代表等颁发聘任书，勉励老师们不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。”开学典礼在《歌唱祖国》昂扬的歌声中结束。2020级新生表示，将牢记“博学笃行、与时俱进”的校训精神，牢记家人、师长的期待，将“德才兼备、家国情怀、视野开阔，爱体育、懂艺术，能力发展性强”的人才培养目标内化于心、外化于行，刻苦学习，全面发展，不负青春、不负韶华、不负时代。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 广大宣