开学第一课《知行合一，致真立人》开讲啦！

李烈军教授从新时代对教师的要求谈起，结合习总书记对全国广大教师的四有要求，做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心来谈对教育的理解与责任。

心有所信，方能行远。不忘立德树人初心，牢记为国育才使命，培养学生德智体美劳全面发展。9月13日，广东博士创新发展促进会携手华南理工大学李烈军教授，江苏大学霍向东教授的开学第一课《知行合一，致真立人》正式开讲。

首先，李烈军教授围绕新时代对老师的要求，即要做一名“有理想信念、有道德情操、要有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好教师，谈对教育的理解与责任。他一再强调教师的模范和榜样作用，就高校教师职业行为的十项准则与在场的学生一起学习，诚恳的邀请学生们一同见证与监督他的言行举止。赋予师者，传道、授业、解惑新定义。

接着，李烈军教授从近期钟南山院士等四位共和国勋章获得者为例，分享了他们的精彩故事。向国之脊梁致敬，勉励学子们争当新时代最可爱的人。同时，他也分享了与钟南山院士结缘相识的故事。深受钟南山院士影响，他时刻勉励自己，严谨治学，敢于当担，做好学术研究，取得了不少成就。2016年，李烈军教授荣获第五届广州科技创新南山奖；2019年，他的博士后高吉祥教授又喜获第八届广州科技创新南山奖。广州科技创新南山奖是由钟南山院士发起并命名的南山自然科学学术交流基金会设立，用于表彰奖励年度内在科技创新实践中作出突出贡献的广州地区科技工作者。最后他鞭策学生们要肩负起历史责任，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，不断向科学技术广度和深度进军。发挥科技创新为第一生产力，助力实现强国之梦。

霍向东教授则从中国传统文化方面阐述了“知行合一，致真立人”理念，鼓励莘莘学子学习更多的知识，开拓更广泛的视野。他从自身的教学经历和实践，启迪在场学子们面对困难和遭受挫折时，不抛弃不放弃，积极面对，反思自己，“行有不得，反求诸己”。

课堂上，学生们与两位老师积极交流互动。这一课从上午9点一直延续到下午五点。他们分享了工作学习中遇到的困惑与瓶颈，得到了两位老师的一一解答。