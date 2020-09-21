名校长“下乡”办学 推动城乡教育资源共享

开启“集团化”办学后，清新五小派遣名校长“下乡”办学。该校校长汤立国表示，希望通过“集团化”办学，实现集团成员学校共享优质教学资源，利用华中师范大学基础教育理念去影响、引导一批学校，从而推进城乡教育高位均衡、多元优质发展。

今年7月，清新区第五小学（华中师范大学附属清新保利小学）响应清新区委、区政府进一步促进基础教育优质均衡发展的号召，充分发挥华中师范大学教学资源优势，携手三坑镇中心小学牵头成立清新五小教育集团。

开启“集团化”办学后，清新五小派遣名校长“下乡”办学。该校校长汤立国表示，希望通过“集团化”办学，实现集团成员学校共享优质教学资源，利用华中师范大学基础教育理念去影响、引导一批学校，从而推进城乡教育高位均衡、多元优质发展。

城乡学校实现教学资源共享

日前，清新区第五小学（华中师范大学附属清新保利小学）和三坑镇中心小学30多名教师，通过华中师范大学基础教育平台，全程参加了一场小学数学“线上研课”活动。

“线上研课”活动通过“讲一节示范课”“上课老师说一说备课思路以及教学情况”“参会老师议一议这节课设计和实际教学中的优缺点”“教学专家对这节课进行评价”四个环节，完善教学设计，优化教学流程，提高教学效率。

“全程参与‘线上研课’，让我学习到了先进的教育思想和教育教学方法，这对于我以后的教学质量提升有很大的帮助。”三坑镇中心小学教导处主任祝通明说。

这场“线上研课”活动是清新五小教学集团推动合作办学区域内城乡教育资源共享的有力举措之一。“通过‘线上研课’，集团成员学校可共享华中师范大学基础教育平台优质的教学资源。”汤立国说，清新五小教育集团坚持“以‘优’带‘潜’”“共同发展”的基本原则，携手成员学校发挥优势资源互补和辐射带动作用，推动实现集团学校“共同进步、整体提升”。

据介绍，为促进基础教育均衡化和持续化发展，今后，清新五小教育集团将组织成员学校一起参加每月一次的华中师范大学附属小学名师来校督学教研活动，通过一起交流、研讨提升教学质量。

乡村学校迎来“名校长”

9月17日，在三坑镇中心小学三年级课堂上，出现了一位“特殊”的老师。一堂精彩的数学课，学生们听得津津有味。

这位老师“不简单”。他是清新五小主管教学工作的副校长朱国亮，是清新区鲜有的正高级教师，也是“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念奖章获得者。

自开启“集团化”办学以来，朱国亮每周都到三坑镇中心小学进行现场教学督导，解决教学中存在的实际问题，确保集团成员学校协同发展。

据悉，为确保充分发挥华中师范大学优质教育资源的辐射、示范和引领作用，清新五小教育集团建立了骨干交流机制，集团内部统一调配教师，互派、交流部分教育教学管理人员和优秀教师。目前，清新五小教育集团内成员学校交流、跟岗教师10人，其中行政人员4人、学科带头人4人、骨干教师2人。

汤立国校长表示，希望教育教学资源共享、学校骨干交流，将华中师范大学先进的教育思想和教育教学方法传播到成员学校，擦亮华中师范大学附属学校品牌，实现辐射一方的目标。

据介绍，接下来清新五小教育集团将进一步完善“集团化”办学模式，推动集团成员学校教育理念、管理制度等深度融合。

南方日报记者 贺欢 通讯员 朱熠