广东首个特教省级重点实验室落户岭南师范学院

9月18日，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室在岭南师范学院正式揭牌。这是广东省内首个特殊教育省级重点实验室，也是国内为数不多的设立在高校的特教省级重点实验室。

9月18日，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室在岭南师范学院正式揭牌。这是广东省内首个特殊教育省级重点实验室，也是国内为数不多的设立在高校的特教省级重点实验室。

根据中国残疾人联合会最新调查结果显示，国内残疾人总数为8502万，广东省为539.9万人，其中0-6岁残疾儿童为15.87万人。残疾儿童康复的科研和服务是复杂的跨学科工程，任重而道远。

广东省残联有关负责人在揭牌仪式上说，期望广东省特殊儿童发展与教育重点实验室的建设和发展，能够提供更强的科研支撑和人才供给，支撑广东省残疾儿童康复救助体系的建设。

目前，实验室搭建了一个大咖云集的学术委员会。当天会上，岭南师范学院院长、广东省特殊儿童发展与教育重点实验室主任兰艳泽向学术委员会成员颁发聘书。

其中，国家级教学名师、华南师范大学资深教授莫雷担任主任委员，教育部“长江学者”特聘教授、北京大学教授周晓林，教育部“长江学者”特聘教授、深圳大学教授李红，北京师范大学教授邓猛担任副主任委员，还有来自上海交通大学、云南师范大学、岭南师范学院等多位高校专家担任委员。

广东省特殊儿童发展与教育重点实验室于2019年9月由广东省科技厅立项，这个实验室独到之处体现在跨学科和强应用——

首先是“跨学科”。该实验室以突出应用基础研究和开发研究，加强文、理、工多学科交叉协作研究为特色，依托岭南师范学院教育学广东省优势重点学科、“珠江学者”设岗学科，整合特殊教育学、心理学、教育技术学、信息科学、材料科学、生物学、医学等学科力量进行跨学科研究。

其次是“强应用”。该实验室以特殊儿童光学器件与光干预技术研发、系列特殊儿童评估工具研发为重点，通过研发具有自主知识产权的新技术，并结合传统评估技术和质性研究技术，收集特殊儿童相关数据，构建系列数据库，为开展应用基础研究、构建特殊教育信息化服务平台以及特殊儿童评估与教育干预技术体系服务。据悉，实验室将设立特殊儿童评估与教育干预技术、特殊教育信息化、特殊儿童光电器件与光干预、特殊儿童心理、特殊儿童动物模型与PTSD等五个研究方向。

岭南师范学院是广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位，2017年特殊儿童心理评估与康复重点实验室获批广东省哲学社会科学重点实验室，2018年特殊教育专业获批广东省特色专业，在开展特殊儿童发展与教育研究方面，具有明显的区域特色和学科优势。岭南师范学院党委书记刘明贵表示，广东省特殊儿童发展与教育重点实验室的成立，标志着岭南师范学院在响应国家战略、服务地方的进程中掀开新的一页，标志着学科建设上了新台阶，对“申硕”和长远发展具有重要意义。

南方日报记者 杜玮淦 通讯员 刘坤章 郭莉敏