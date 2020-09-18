广东招生界“大V”开Party,你心仪的高校获奖了吗？

9月18日，一场广东高考招生人的大聚会——2020年广东高考招生宣传工作总结会在南方报业传媒集团举行。

南方网讯（记者/翁子盈）9月18日，一场广东高考招生人的大聚会——2020年广东高考招生宣传工作总结会在南方报业传媒集团举行。

南方报业传媒集团、广东省教育考试院、广东省教育考试服务中心等相关领导莅临现场支持指导。还有省内外在粤招生的50多所高校的“精兵强将”共聚一堂，共同回顾2020年非凡的招生季。

大会现场，2020年广东高考招生宣传工作年度优秀院校及八大重磅奖项依次颁发。

招生宣传大挑战？非凡高考中的“阳光招考”

今年的高考不一般。突如其来的新冠肺炎疫情，不仅给广东高三学子及家庭带来变化，而且给广东省高考招生宣传工作带来了严峻挑战。挑战与机遇并存。

今年3月，《教育部关于应对新冠肺炎疫情 稳妥做好2020年全国普通高校招生工作的通知》下发，要求各地加强招考宣传，强化招生考试宣传服务。

南方日报、南方网、南方+客户端积极参与我省招生考试宣传服务中，通过“阳光招考掌上平台”，与广东省教育考试院一道开展网络招生咨询及志愿填报指导活动，为考生提供政策解读和咨询指导。

“今年的探索是非常有价值的，这个工作是很有意义的。”对于阳光招考掌上平台的建设南方报业传媒集团副总编辑，南方新闻网、南方+客户端总裁胡键如是评价。

据统计，“阳光招考掌上平台”上举办的广东省2020年春季（夏季）高考线上咨询会共吸引188所本（专）科院校参与，接受考生、家长近100万次的定向咨询。

胡键呼吁，高校要更加重视招生宣传服务工作，特别是认真运营好线上咨询平台，用及时、贴心、耐心的服务赢得考生和社会更高的满意度。同时，他也对各方合作的不断加深提出了殷切希望。

招生宣传大比拼，他们斩获大奖

在疫情下的招生宣传工作中，有一批高校和个人表现格外亮眼，他们以积极、灵活的姿态活跃在招生宣传的方方面面。他们积极参与在南方+客户端的“阳光招考掌上平台”的广东省2020年春季和夏季高考线上咨询会；他们创新开辟网络新媒体文章、网课、短视频、网络直播等多种线上宣传方式；他们结合大数据、人工智能、VR/AR等新型技术手段，向社会生动展示了各校招生特色和招生政策……

在省教育考试院的指导下，招生人们充分运用新媒体平台，各展所长，一系列亮眼突出的招生宣传，切实取得了很好的宣传效果，同时广受考生、家长和社会的好评。

2020年广东高考招生宣传工作总结会，根据2020年度招生宣传的综合情况、服务政策大局的综合水平，以及广东省2020年高考招生服务榜（戳我看榜单）等进行综合评选，共颁发了10个奖项。

分别是：年度优秀院校奖（专科）、年度优秀院校奖（本科）、锐意创新奖、服务贡献奖、热门关注奖、魅力团队奖、智慧创新个人奖、服务贡献个人奖、最受欢迎个人奖，以及最重磅的年度最佳奖。

其中，最受瞩目的团队大奖——2020年广东高考招生宣传工作年度最佳奖由广州大学和深圳职业技术学院斩获。

点击链接查看现场直播回顾→2020年广东高考招生宣传工作总结会

【记者】翁子盈

【摄影】朱江伟

【视频】李江锐 张骐达