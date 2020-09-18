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肇庆学院致力打造南粤名校

2020-09-18 08:41 来源：南方日报
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　　“到2025年，建设若干省内重点学科和一流专业，打造一批一流课程，办学水平稳居全省同类院校前列。到2035年，建设若干省内一流学科，建设若干国内一流专业、一流课程，进入省内高水平大学行列。到本世纪中叶，学校要建设成为省内一流、国内知名的高水平应用型大学。”9月17日，在中国共产党肇庆学院第四次代表大会上，肇庆学院党委书记曾桓松提出上述目标。

　　2020年正好是肇庆学院建校50周年，国家和广东“双区驱动”“一核一带一区”发展战略为肇庆学院提供了更为广阔的舞台。曾桓松表示，肇庆学院将紧扣建设新时代特色鲜明的高水平应用型大学目标，做优新师范、做强新工科、提升新文科、发展新农科，致力把学校打造成为新时代“湾区新秀、省级方阵、南粤名校”。

　　为实现申硕改大这一目标，肇庆学院将按照广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，突出重点学科、优势学科、特色学科建设，注重学科交叉融合，构建以应用型学科为重点、基础学科为支撑、优势特色学科为突破口、多学科协调发展的学科体系。

　　在教师队伍建设上，肇庆学院将坚持引育用并举，推进“强师工程”建设，确保人才总量稳增、结构优化、质量提升，争取到2025年博士学位教师占45%以上；强化自主培养，实施青年教师培养计划，争取到2025年打造2—3个省级创新团队，形成以高水平创新团队为引领、优秀中青年教学科研骨干为主体的人才队伍。

　　“肇庆学院在实现自身发展的同时，要不断增强服务地方的能力。”曾桓松表示，肇庆学院将面向科技前沿、区域经济社会发展和产业需求，紧盯地方主导产业和特色产业发展，加强基础研究，深化应用研究，强化科技服务；推进政产学研用结合，强化科技成果转移转化及产业化；探索校城融合、校地联动发展的新模式，服务企业和“三农”，支持产业发展。

　　南方日报记者/刘亮 见习记者/杨慧荣 通讯员/陈伟林

编辑： 罗予岐

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