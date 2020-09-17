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北京古建筑研究院在天津大学揭牌成立

2020-09-17 08:27 来源：中国新闻网 张道正 焦德芳
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　　北京市文物局与天津大学15日签署战略合作框架协议，北京古建筑研究院在天津大学揭牌成立。

　　天津大学是中国国内较早开展文化遗产保护的高校。早在上世纪40年代，天津大学建筑学院前身就为紫禁城建筑留下宝贵测绘资料。中华人民共和国成立以来，学校陆续完成故宫乾隆花园、建福宫花园、明十三陵、北海、天坛、颐和园、景山、大高玄殿等明清皇家建筑的测绘工作，承担北海、颐和园、太庙、圆明园相关文物保护规划、修缮展示设计等项目。天津大学数十年如一日，为北京古建筑的研究认知、保护与展示贡献了重要力量。

　　目前，天津大学已形成由建筑、计算机、建工、精仪、材料等多学科联合的遗产保护科研团队，实力处于国内领先地位。学校拥有“文物建筑测绘研究”、“文物本体表面检测与分析研究”两个国家文物局重点科研基地，中国文化和旅游部“建筑文化遗产传承信息技术重点实验室”、中国民协重点科研基地“中国传承人口述史研究所”，以及“中国文化遗产保护国际研究中心”、“中国传统村落与建筑文化传承协同创新中心”两个CTTI(中国智库索引)来源智库。

　　此次北京市文物局与天津大学进行战略合作，成立北京古建筑研究院，旨在依托天津大学强大的科研力量和宝贵经验，服务京津冀地区文化遗产保护工作。

　　“学校致力于服务中华优秀遗产保护与传承工作，为北京建筑遗产保护做出新的贡献。”天津大学副校长元英进表示，“我们将努力把北京古建筑研究院做成京津冀合作的典范！”

编辑： 罗予岐

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