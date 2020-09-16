下一站，联合国！华南理工学生入选国际组织实习项目

近日，国家留学基金委（CSC）与联合国开发计划署合作项目录取名单公布，华南理工大学设计学院应届硕士毕业生张小明成为国内最终入选的54位优胜者之一。

近日，国家留学基金委（CSC）与联合国开发计划署合作项目录取名单公布，华南理工大学设计学院应届硕士毕业生张小明成为国内最终入选的54位优胜者之一。这是华南理工大学首次组织选送学生参与CSC国际组织实习项目，能够在激烈的竞争中脱颖而出，既彰显出华工学子过硬的专业素质和国际素养，也充分体现了学校国际化人才培养成效显著。

在张小明看来，申请去联合国实习，更像是一个埋在心里的种子，是一个慢慢生长的过程……最开始只是在B站上看到别人分享联合国实习的经历，就开始心动。“能看到更广阔的世界，并为之奉献一丝光亮，那一定是一种很棒的体验！”

今年三月，学校选送工作开始启动，在班级群里看到辅导员转发的通知，发现自己符合申请条件，在CSC官网查询岗位介绍后，又恰好找到了符合自己专业的岗位。五月正式报名，六月通过笔试，七月CSC面试，八月联合国面试。不断通关的过程漫长且繁琐，张小明学着一边期待，一边踏踏实实做准备。

与诸多国内外名校学生一同竞逐，竞争的激烈可想而知。申请了联合国开发署纳米比亚的Communications Intern的张小明，一开始也会“有点慌”，但专业匹配度高，有国际交换项目经历等，都给了她信心。她表示，在面试中，能够表现出充分尊重和认可联合国的价值观也很重要，通过讲述经历，展示自己的能力，传达自己积极的价值观，是她的法宝。

“我研二时通过学校申请了去芬兰的交换项目，现在又由国际处推荐申请了联合国实习。感谢华工一次又一次给了我更大的平台。希望师弟师妹们好好利用学校的资源提升自己，无论是实验室资源、项目资源还是国际交流处这样的平台，都能让我们的学生生涯延伸到更远的地方。”

除张小明外，最近两年，华南理工学子在赴国际组织实习和就业方面均有突破。建筑学院建筑学专业2018级硕士研究生张同学在读期间依托于华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室，选择建筑技术作为主要研究领域。在国家留学基金委国际组织实习项目和学校资助下，赴联合国环境规划署与丹麦科技大学合作中心哥本哈根能效中心实习，协助丹麦环境署区域能源系统专家组开展工作；轻工科学与工程学院生物质科学与工程专业2019届博士毕业生马同学进入国际竹藤中心工作。

突破的背后，是华南理工大学近年来主动服务国家参与全球治理的顶层战略，以及加强全球治理人才队伍建设的需求，调动校内多方力量，多措并举，大力推进国际组织人才培养战略实施，着力培养具备工科优势、通晓国际规则、国际视野与家国情怀并存、能在国际组织发声的后备国际人才。

学校加大国际组织项目宣推力度，开设系列讲座，搭建及时信息渠道。在2019年就先后邀请了前中国驻法国使馆教育处公使衔参赞马燕生、前常驻联合国教科文组织代表团大使衔代表张秀琴来学校做讲座；组织学生参加联合国人力资源厅广州专场推介会、遴选学生赴北京参加首届联合国机构咨询活动，与CSC相关部门紧密联系，及时通过微信公众号、网页和公务通知等向学生推送项目信息。

学校逐步形成全链条、多渠道的资助体系。学校设立“笃行奖”对赴国际组织实习就业发放专项奖励；统筹组织并资助以国际组织为主题的寒暑假短期海外交流项目；对赴国际组织实习的各类毕业生全覆盖资助。

学校积极构建国际组织人才培养的教学体系，加强国际组织人才培养课程全覆盖建设。学校将在相关学院探索“外语+专业”复合型人才培养模式改革。2020年，学校成功获批教育部首批“国际组织人才培养创新实践基地”，今后将在课程建设、师资培训和实习实训等方面展开全链条和全方位的布局与支持，进一步加快推进国际组织人才培养体系的建立和完善，为国家输送更多优秀国际组织专业人才。

附：张小明谈项目申请小贴士

CSC筛选的流程是非常公平的，只要达到基本要求，都可以申请。所以师弟师妹们自信一点，勇勇敢去尝试。我申请的是联合国开发署纳米比亚的Communications Intern，我的专业是信息交互设计，所以专业匹配度很高。除了具备专业能力外，在面试中要会讲故事，讲得精彩，在展示自己能力的同时传达自己积极的价值观。此外，心态也很重要，保持积极、平和的心态，才能在面试中冷静思考、展示出自己的闪光点。

我在准备中一直与同门好友并肩作战，分享信息，既能提高彼此的准备效率，也能互相鼓励，给予对方动力和信心。

五月报名

根据官网详细指引提交资料，个人陈述要好好写。我第一段写明目的，第二段写教育背景和能力，第三段写相关经验，第四段总结动机并强调优势。

六月笔试

笔试题目一道是材料概况，一道是写作题，都是关于联合国SDGs和相关政策。在准备阶段我了解了联合国官网的热词热点，针对一些问题进行了思考和记录。

七月CSC面试

多对一的英文结构化面试，大概五道题。包括自我介绍、动机、如何应对多元化的工作环境，自己的缺点是什么……可以根据以往的题目总结自己的小题库。

八月联合国面试

氛围轻松的对话，主管和Hr会问一些专业相关的问题。