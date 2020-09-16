13000萌新集结！广东工业大学注入新血液

9月12日，广东工业大学四大校区同时迎来13000余名新生报到，包括9578名本科新生、3715名研究生（硕士生3548名、博士生167名）、51名国际学生新生（其中学历生45名、含2名博士生）。

9月12日，广东工业大学四大校区同时迎来13000余名新生报到，包括9578名本科新生、3715名研究生（硕士生3548名、博士生167名）、51名国际学生新生（其中学历生45名、含2名博士生）。

根据疫情防控常态化要求，学校四个校区分别设置了体温检测、行李暂存、交通分流、新生接待点，每个分流点都有安保人员、后勤人员及志愿者指导车辆行驶分流，保证交通顺畅。扫码、测温、登记，是学生进入校门的必备步骤。

为了协助新生顺利入校，学校组织了约2200名志愿者、迎新使者等，帮助新生搬运行李、引路等，从新生踏入校门到顺利入住，提供了贴心且周到的服务。政法学院一位新生说：“天气炎热，师兄师姐们很热情，他们衣服都湿透了，还很主动来帮我们搬搬抬抬，很感动。”自动化学院一位学生家长也对学校竖起了大拇指：“来到学校，感觉一切都井然有序，各种指引也很清晰，希望孩子能在广工好好学习。”

新生朱阅阳在父亲的陪同下来到广工报到。朱阅阳的父亲天生残疾，30岁时，与同是残疾人的母亲结为连理，哥哥出生不久即被诊断出患有“小儿麻痹症”，一家五口只有阅阳和弟弟身体健康。为了偿还治病的高额费用，十几年前，父亲带着一家人从河南老家来到广州，生活过得极为艰辛。今年7月，阅阳以607的分数考上了广工，他说自己是幸运的：“广工满足了我对大学的想象。”

庞如心和庞如意是一对双胞胎姐妹。今年姐妹俩双双被广工外国语学院日语专业录取。2002年，如心和如意出生在河南，四岁多时跟随父母来到中山生活。姐妹两超级有默契，出生时相差了3分钟，18岁这年，她们高考分数相差仅一分，并且报考了同样的大学同样的专业。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 杜清 李胜彬