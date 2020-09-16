省教育厅首届学校食品安全管理员技能大赛来了！

为提高校园食堂食品安全保障能力和水平，提升学校食品安全管理员工作能力，确保广大师生在校饮食安全，经研究，广东省教育厅拟于11月中下旬在广州举办首届学校食品安全管理员技能大赛。

为提高校园食堂食品安全保障能力和水平，提升学校食品安全管理员工作能力，确保广大师生在校饮食安全，经研究，广东省教育厅拟于11月中下旬在广州举办首届学校食品安全管理员技能大赛。比赛有哪些内容？参赛有什么要求？一起来看看↓↓↓

比赛时间

初定11月中下旬，第一天上午报到，下午讲解比赛规则和理论测试；第二天上午小组赛，下午决赛和颁奖，颁奖后结束。

比赛内容

本次大赛以《广东省食品安全管理人员管理办法》（粤市监规字〔2019〕5号）所要求食品安全管理人员掌握的相关专业知识，以及法律法规和国家、省食品安全监管有关政策为主要内容，由理论测试、知识抢答、视频判读等三个项目组成。

参赛要求

（一）参赛资格

1.参赛选手均为学校在职在岗的餐饮安全管理人员。

2.参赛选手必须持有有效期内的中级或高级食品安全管理员证件。

3.参赛队伍成员报名确认后，不得随意更改，如备赛过程中因故无法参赛，须由地市教育局向大赛组委会出示书面说明，经组委会同意方可更换。

（二）参赛队伍组成

各地级以上市组织1支代表队参加，每市最多5人。其中，领队1人，选手4人（其中幼儿园、小学、中学阶段各派1名代表，另外1名选手由各地自行挑选，不限定学段）。

其他事项

（一）全省21个地市共21支参赛队伍，以抽签形式分三组、每组七支代表队进行小组赛，每组选出前三支代表队参加决赛。

（二）奖项设团体一等奖3名、团体二等奖6名、团体优秀奖若干等。

（三）未尽事宜另行通知。

联系人：贺丰霞、陈香赢，电话：020-37627115，37627979，邮箱：hefx@gdedu.gov.cn。