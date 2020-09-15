粤4所中外合作大学面向“准留学生”招生

9月11日，笔者从广东4所中外（含内地与港澳台）合作大学了解到，经教育部批准，香港中文大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学都启动新一批自主招生计划。

9月11日，笔者从广东4所中外（含内地与港澳台）合作大学了解到，经教育部批准，香港中文大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学都启动新一批自主招生计划。

受新冠肺炎疫情影响，已获得境外大学录取通知书，原定于2020年秋入读境外本硕博的中国内地学生可申请就读。被录取的学生应放弃原留学资格，符合学位授予条件的学生，获得就读大学相关毕业证书。

港中大（深圳）面向本科和研究生均有超过15个以上专业招生，持有境外大学录取通知书，原计划就读境外本科、研究生的中国内地学生，在9月20日前按时递交申请材料，学校将以邮件形式陆续邀请初审通过的申请者参加面试，择优确定预录取学生名单。

北师港浸大也发布《关于新冠肺炎疫情期间部分出国留学人员赴境外就学困难的招生录取简章》，本科按大类加专业方式招生，学生需9月21日前报名，学校筛选学生参加学校全英文面试和综合评估，择优录取。

申请广东以色列理工学院的学生需9月13日前完成报名，其中被ARWU世界大学排名（2020年版）前300的境外大学录取的学生免笔试及面试录取。其他学生将统一参加学校组织的笔试和面试，视笔试和面试结果择优录取。

笔者从深圳北理莫斯科大学获悉，该校也已经拟定相关招生政策，将于近日发布。

南方日报记者 姚瑶 通讯员 马明霞 杨炜民 林冰淳 陈简文