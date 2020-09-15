珠澳两地举办基础教育合作科研课题研究交流会

交流会采用线下与线上相结合的方式进行，在同乐幼儿园设置主会场，不能到现场的人员采取视频连线的方式参会。

9月13日，珠海市教育研究中心与澳门教育暨青年局在香洲区同乐幼儿园（下称“同乐幼儿园”）共同举办2020年珠澳两地基础教育合作科研课题研究交流会（下称“交流会”）。交流会采用线下与线上相结合的方式进行，在同乐幼儿园设置主会场，不能到现场的人员采取视频连线的方式参会。

广东省教育厅科研处、澳门教青局教育研究暨教育改革辅助处、珠海市教育研究中心相关负责人以及两地部分高校专家、广东省2020年教育科学研究项目主持人和课题组成员参会。

会上，广东省教育科学“2020年度粤港澳大湾区国际教育示范区建设专项项目”——珠海澳门中学生价值观比较研究主持人、珠海市教育研究中心副主任王健，广东省教育科学“2020年度中小学教师教育科研能力提升计划项目”——基于文化认同的珠澳姊妹园同构二十四节气课程的研究主持人、香洲区同乐幼儿园园长汤芬，广东省教育科学“2020年度中小学教师教育科研能力提升计划项目”——珠海澳门高中英语教育比较研究主持人、珠海市斗门一中副校长孙凯分别从研究背景和意义，国内外研究状况，核心概念，研究目标和主要内容，研究方法、手段，研究步骤，突破重点、关键问题，创新之处，研究条件和预期成果等方面就课题组负责的三个课题进行了汇报。

随后，粤澳两地专家对三个课题进行了点评、指导。专家们强调了此次交流会的重要性，肯定了课题的理论和现实意义、基于地缘的核心优势的突出、方法选择的适切性，认同了开题报告的严谨、清晰、可行。同时专家们提出了增加开题报告的问题导向、完善课题推进计划、预期成果具体化等改进建议。专家们还针对各个课题进行了具体指导，如理论基础的选择、数量的控制，主题、时空的“定点”，比较维度的确定，研究材料的扩充、研究方法的丰富等。

澳门教青局教育研究暨教育改革辅助处处长郑锡杰表示，珠澳已经在缔结姐妹学校方面做了大量努力、达成可观成效，未来珠澳教育合作可以更多元、更广泛，珠澳教育科研合作可以更深入、更密切。

珠海市教育研究中心主任袁长林表示珠澳教育交流一直密切，期待双方后期交流更加积极、科学。

此次交流会的召开，对优化珠澳教育交流合作平台，完善珠澳教育交流合作机制，丰富合作内涵，深化珠澳两地基础教育良性互动等都有促进作用。

南方日报记者 冉小平