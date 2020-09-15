广东系列活动来啦！第23届全国推广普通话宣传周举行

中华经典诵读、“云朗诵”致敬抗疫英雄、传播大湾区文化……第23届全国推广普通话宣传周定于9月14日至20日举行，主题为“同讲普通话，携手进小康”。

中华经典诵读、“云朗诵”致敬抗疫英雄、传播大湾区文化……第23届全国推广普通话宣传周定于9月14日至20日举行，主题为“同讲普通话，携手进小康”。

高校学子“云朗诵”致敬抗疫英雄

相关负责人介绍，广东推普宣传周将举办中华经典诵写讲活动、第十二届广东省规范汉字书写大赛等。其中，规范汉字书写中华经典有助于宣传全党全国人民团结抗“疫”、共克时艰的伟大精神。

此外，广东高校学子还将参与《大爱有声——南粤学子“云朗诵”向抗疫英雄致敬》公益展播节目，该节目旨在凝聚广东高校学子团结抗“疫”、致敬英雄的青春正能量。

结合乡村振兴战略和精准扶贫战略需要，广东高校大学生将发挥专业优势，通过开展普通话口语培训、普通话标准宣讲、阅读写作训练、语言文字游戏设计等专项活动，提高粤东粤西粤北等地区人民群众的普通话水平。这是今年南粤大学生推普脱贫攻坚暑期社会实践活动的主要项目之一，开展方式以线上为主、线上线下相结合。

各地发挥特色助力推普

广东地处改革开放发展前沿，推广国家通用语言文字有利于服务大湾区经济，实现中华民族相融互通。

广州市把全市经典美文诵读和讴歌抗疫精神的优秀节目制作成宣传光碟，并连续多天在线上进行展演；广州市“推普援疆”活动涌现出大批典型事迹和感人事例，这些事件被收录到《穗疏手牵手 推普援疆出新出彩——广州市教育局全方位推进“推普援疆”活动》的案例报告中，同时作为广东省优秀案例被推荐收录进国家优秀推普脱贫创新工作案例集。

东莞市在寮步镇举办“莞香溢两江，雅韵飘四海”重点镇语言艺术展示会，将普通话推广与展示传统“莞香”文化紧密结合，用普通话传播大湾区文化，培养大湾区青少年文化认同。

普宁市将结合中小学校语言文字工作全面达标建设和三类城市语言文字工作督导暨普通话基本普及县域验收工作开展主题宣传活动，通过发放宣传资料、开展专题培训等活动来扩大宣传效应，营造“讲普通话、写规范字、做文明人”的浓郁氛围。

此外，广州、深圳、东莞等地皆有举行诵读中华经典比赛的传统，如广州中小学中华经典诗词品读系列活动、深圳“小金话筒—少儿语言才艺大赛”等，在提升市民朗诵水平的同时弘扬中华优秀语言文化，让“同讲普通话，携手进小康”深入人心。

南方日报记者 钟哲 实习生 梁嘉颖