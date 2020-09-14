华师：入学微课堂帮助适应大学生活

今年共有7512名本科新生入学。本科新生分别在2020年9月12日、13日、15日三天分批入校报到。

华南师范大学迎来2020级新生了！今年共有7512名本科新生入学。本科新生分别在2020年9月12日、13日、15日三天分批入校报到。

华师围绕“用心、用情、细致、周全、温暖”的总体要求，秉承“让学生放心，让家长放心”的目标，扎实做好新生入学前的各项准备工作，帮助新生顺利报到；同时，发挥“互联网+思政”优势，输出线上优质新生教育资源，将新生入学教育迁移到网络进行，帮助新生提前了解校园，促进学生尽快适应大学生活。今年迎新工作思想引领特色鲜明，围绕“矢志不渝，圆梦华师”的主题，学校开展了一系列新生入学教育活动。

智慧迎新为新生安全报到保驾护航

为确保疫情防控工作常态化背景下的迎新工作正常有序开展，在新生正式报到前，登陆学校迎新网站上报个人的健康情况和返校申请。学校通过网络平台的信息收集，及时准确了解每位新生的健康信息和报到安排，精准掌握新生报到数据，为新生安全报到保驾护航。

全员迎新为新生报到温暖陪伴“最后一公里”

由于学校疫情防控要求，家长不能陪同进校，今年新生需独立进校报到。为帮助新生顺利报到，学校组织了一系列周全的报到服务准备，温暖陪伴新生报到的“最后一公里”。学校建立了新生与志愿者一对一联系机制——志愿者提前联系新生，精准了解新生入学信息，包括到校时间、到校地点、行李数量、协助需求等；同时，志愿者将指引新生按要求整理标记行李，并根据新生行程与宿舍位置安排就近进校。各学院也都全员齐上阵，热情迎接新生。学院辅导员、本科生班主任等老师，团学组织、兼职班主任与学长团队等联合迎新接待。从新生进校的第一步志愿者指引，到注册报到的每一步高效安排，再到入住宿舍后教师的及时走访——学校全员全过程陪伴新生入学，营造新生入学的归属感与安全感。

新生入学教育微课助力新生梦想起航

为帮助新生们全方位适应大学生活，学校邀请3位教师及8位优秀学生代代表，拍摄录制了7个专题11期精品微课，内容涵盖思想引领、心理健康、专业学习、社会实践、校园文化、安全教育等多个领域。教师嘉宾们分别以《新时代青年大学生的使命担当》《校园安全知识我先知》《未来你好——新生心理健康指引》为主题讲解。马克思主义学院副院长胡国胜激励新生作为新时代青年大学生，要坚定“四个自信”，做有理想、有本领、有担当的时代新人。保卫处处长余怀忠从盗、抢、骗、传销、人身安全、交通安全和防火注意事项六个方面切入，提醒同学们注意人身财产安全，并分享一系列防范技巧。心理咨询研究中心祝菡老师结合沙盘游戏，分析大学新生由高中到大学过度的常见心理困惑，引导同学们运用正确方式表达和舒缓情绪，及早适应大学生活，培养健康阳光心态。优秀学生代表也分享了自己的成长经历。研究生支教团成员林丹芸分享了在志愿服务中成长成才的故事。资助项目“青云计划”优秀典型陈柳青结合自身的奋斗和成长经历，分享了自己依托资助政策完成学业、提升自我、全面发展的故事。

朋辈引领为新生入学导航

华南师范大学的学生兼职班主任团队，在返校前就开始协助辅导员开展迎新工作。早在新生接到录取通知书以前，学校公布了各学院迎新QQ群，群里活跃着的是新生兼职班主任团队。小到到校出行交通，大到学校资助政策，新生们各种各样的疑问与需求，都能得到兼职班主任们的及时回应。兼职班主任是华南师范大学本科生人才培养的重要队伍，他们由高年级优秀学生组成，在辅导员带领下担任新生的兼职班主任，从日常事务到思想引领、心理健康、学业适应等各个方面，充分发挥朋辈引领作用，热情给予新生引导和帮助。一位新同学说，第一次离开家乡来到广州上学，心里很无助，但是兼职班主任提前联系到我，提醒我报到的注意事项，确认我的安全状况，到校后，兼职班主任和学长们热情的帮助让我在广州的第一天就有了家一般的亲切感觉。

各学院花式迎新

音乐学院围绕2020级新生入学主题教育，邀请了88岁的雷雨声教授通过网络直播分享的形式给近300名的新生进行线上分享交流——讲述学校和学院的发展历史。雷雨声教授是中国著名作曲家，代表作有歌曲《迎宾曲》、《光荣啊，中国共青团》和器乐曲《春天来了》等。1988年至1994年任华南师范大学音乐系主任、教授。雷雨声教授作为音乐学院第一代的创业者与开拓者，与2020级新一代的继承者与参与者展开了一场跨时空的对话。活动最后，新生们纷纷摄像头，和雷雨声教授拍了一张“云合照”。

历史文化学院将“四史教育”和“师范引领”融入新生教育系列活动，学院开展“致敬大国良师观影会”、“博导讲‘四史’系列讲座”、“中学名师与师范生师德养成系列分享会”等活动，引导新生树立远大理想、坚定教育信念，以成为一名卓越的人民教师为追求，锤炼本领、涵养师风师德。

城市文化学院结合专业特色定制新生专属文创用品作为新生礼物。精心设计学院专属特色的校园一卡通卡套，卡套背面的图案，象征着城文具有文学、美学、经济学、管理学、法学、计算机、艺术等多学科融合背景的师资队伍，正面则是现开设的文化产业管理、网络与新媒体两个重点本科专业相关课程。

信息光电子科技学院重视家校联系，在新生报到前开展线上新生家长会活动，帮助家长了解学院的院校概况、教育方式、专业前景等，从家长层面增强专业认同，以求形成家校联合育才机制，帮助新生在校更好成长成才。国际商学院、美术学院等学院充分发挥朋辈力量，组织迎新志愿计划，高年级学长组成迎新志愿者团队，让新生入校第一刻就感觉到华师人的温暖。地理科学学院、法学院、心理学院等学院组建教职工迎新志愿者队伍，通过提供全方位的报到帮助，让新生在入校之初感受到学院老师对学生的关心关爱。

当新生们来到华南师范大学的校园，迎接他们的是温馨和谐的氛围与积极向上的风气。踏进校门，炫彩的“欢迎你，亲爱的2020级同学”展板格外吸引人，行道旁的“百优墙”展板更是引人注目，许多新生驻足观看。新生入学后，学校还将组织“百名优秀毕业生”、“双十佳学子”、优秀党员代表等品学兼优的榜样与新生交流，加强榜样教育，引导新生自主发展、追求卓越；并将组织开展“新生征文比赛”，引导新生尽快明确大学学习生活的方向和目标。

南方日报记者 姚瑶

【通讯员】陈霞