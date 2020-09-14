中山大学2020级开学了！校长罗俊致训词：立大志，练真功，勇担当

“读书不忘报国、报国不忘读书。”中山大学新生代表骆紫丹讲述着自己对大学生活的展望。12日上午，中山大学开学典礼暨“开学第一课”在广州校区南校园举行，来自三校区五校园的近8000名新生齐聚一堂。

“读书不忘报国、报国不忘读书。”中山大学新生代表骆紫丹讲述着自己对大学生活的展望。12日上午，中山大学开学典礼暨“开学第一课”在广州校区南校园举行，来自三校区五校园的近8000名新生齐聚一堂。

开学典礼上，除《传承 红色基因》《担当 家国情怀》《引领 追求卓越》等三个系列主题片外，还有穿插现场的情境讲述、情景对话等，中国科学院院士宋尔卫、戴永久等与学生进行对话交流，表达了对新生的希望与期待。

中大党委书记陈春声勉励2020级新生，要继承发扬革命精神，传承红色基因，把爱国情、报国志融入到伟大奋斗中。他希望同学们要接续奋斗，学在中大，追求卓越，为扎根中国大地、建设世界一流大学而努力。

中大校长罗俊致开学训词，向新生提出三点期望:立大志，树立正确的世界观、人生观、价值观，把实现个人价值同党和国家前途命运紧紧联系在一起，立大志、做大事；练真功，要心无旁骛、苦练真功，夯实学术知识，锻炼强健体魄，做到德智体美劳五育并举、全面发展，为报效祖国打下坚实基础；勇担当，要勇于奉献、敢于担当，争做引领时代的弄潮儿，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材。

作为在校学生代表的张腾跃讲述了自己参军入伍的难忘经历。他在军营里苦练军事技能，两年间取得了多项荣誉，返校后还担任中山大学国旗班班长。

从湖北武汉考入中大中山医学院的新生代表骆紫丹分享了自己选择医学专业的自豪与责任。“在未来的日子里，我将投入医疗卫生事业，探寻知识真理。”骆紫丹坚定地说。

首次三校区“合体”举办开学典礼，留给中山大学药学院新生梁炜婷的第一印象是盛大。典礼采用丰富的表现形式激励新生。“我在观看舞台剧《医者》后十分感慨。受抗疫英雄故事的触动，我有了投身科研的想法。”梁炜婷说，选择偏重生物制药的药学专业，这将成为她寻找人生道路的一大助推力。

来自中山大学智能工程学院的新生廖峻晨，甫一进入广州校区南校园就感受到了更加深厚的文化底蕴。“与深圳新校区的感觉不同，毕竟是百年老校。”廖峻晨笑容里无不透露着骄傲和期待。与梁炜婷一样，廖峻晨大学生活规划里的一大重点是多方面的尝试。中山大学援赴抗疫一线和科考船下海的故事，更坚定了两位新生的想法，“想多参加专业技能竞赛和社团活动来丰富自己。”廖峻晨告诉记者，在开学典礼见到了许多优秀的校友后，更感受到了振奋人心的力量。

南方日报记者 钟哲 实习生 王思涵