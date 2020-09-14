中科院深圳理工大学预计年内动工建设

中国科学院深圳理工大学位于新湖街道新羌社区及圳美社区交界处，用地面积47.6966公顷。项目位置与中山大学深圳校区仅隔一条公常路，邻近地铁中山大学站和科学城东站。

日前，深圳市光明区在成立两周年新闻发布会上透露，中国科学院深圳理工大学预计年内动工建设。深圳市规划和自然资源局还于近日发布了中国科学院深圳理工大学等三个项目土地利用总体规划调整事宜的公示。

据披露，中国科学院深圳理工大学位于新湖街道新羌社区及圳美社区交界处，用地面积47.6966公顷。项目位置与中山大学深圳校区仅隔一条公常路，邻近地铁中山大学站和科学城东站。

中科院深理工由深圳市和中科院共同举办，是一所独立设置的全日制高校，致力于建设世界一流、小而精的研究型大学，培养国际化、创新型、复合型领军人才。中科院深理工充分发挥深圳和中科院优势，强强联合，打造科教融合、产教融合、粤港澳合作及国际化、体制机制创新等办学特色，以一流的研究能力建设支撑拔尖创新人才培养。

该学校计划建设5个学院、4个书院和6个研究院。未来，将结合社会经济和科技发展，形成以理、工、管等为主要门类的学科体系，重点打造前沿交叉学科。同时，为支撑一流学科建设，强化科教融合特色，中科院深理工将打造一批特色鲜明、世界一流的核心研究平台。

据了解，中科院深圳理工大学将在人工智能、信息技术、生命健康、生物医药、新能源、新材料、创新创业等领域设置相关学科专业，形成以理、工、管为主要门类的学科体系，重点打造前沿交叉学科，形成和深圳其他高校错位发展的学科特色。

为支撑一流学科建设，强化科教融合特色，该校还将发挥中科院在粤港澳大湾区的科教优势，依托中科院在粤布局的重大科技基础设施，打造一批特色鲜明、世界一流的核心研究平台，建设脑科学、合成生物学、电子信息材料、生物医药、高性能医疗器械等多个高水平专业研究机构。

中科院与深圳合作建设的中科院深圳理工大学，是中科院建设的第4所高校。关于深圳这所学校与前三所定位的差异，深圳先进院院长樊建平曾透露，中科院深圳理工大学的定位主要是为粤港澳大湾区提供高端人才支持，因此国际化、多学科交叉将是深圳学校的特色，因为深圳具有很强的产业基础和科研成果转化能力，与产业的紧密结合也将是深圳学校的一个重要特点。

南方日报记者 张光岩