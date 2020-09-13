开学了！华工在“柠檬校区”举办开学典礼

9月12日上午，华南理工大学迎来2020级新生开学典礼，来自61个国家和地区的13369名新生在三个校区的会场参加了典礼。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）“直面挑战，做乘风破浪的弄潮儿。”9月12日上午，华南理工大学迎来2020级新生开学典礼，来自61个国家和地区的13369名新生在三个校区的会场参加了典礼。华南理工大学校长高松在2020级新生开学典礼上发表致辞。

广东省政府副省长王曦，广东省政府副秘书长陈岸明，广东省教育厅厅长景李虎，广州市政府副市长王东，华南理工大学党委书记章熙春、校长高松，学校党委副书记、纪委书记刘琪瑾，党委副书记陶韶菁、麦均洪，副校长朱敏、李正、李卫青出席典礼。

华南理工大学党委书记章熙春主持开学典礼。他代表华南理工大学全体师生向一直关心、支持学校发展的教育部、广东省、广州市、番禺区及社会各界人士表示衷心的感谢。“用创新的精神和理念来谋划和推进广州国际校区建设，充分发挥‘试验田’‘示范区’的作用，为服务国家建设和广东创新发展贡献‘华工力量’”，这是广东省对华南理工大学的殷切期待。章熙春表示，百年来，学校始终将自身的发展壮大与国家、民族、人民的命运紧密相连。展望新百年新阶段，学校决心将扎根中国大地办中国特色、世界一流大学落到实处，积极探索“以我为主、国际协同；服务国家、臻至一流”的在地国际化办学新路径，开拓一校三区共举发展的新局面。学校必将努力奋进，砥砺前行，不负期望，在广州国际校区率先推进“新工科F计划”，融通中外，汇集全球创新要素，畅通创新链条，致力于提升自主创新能力、突破关键核心技术、发展未来产业，赋能广东，服务国家。

现场，高松发表题为《直面挑战，做乘风破浪的弄潮儿》的致辞。“大学将给予你们一段说长不长、说短不短的时间，让你们去发现并释放你的热爱，去探索并解开你的疑惑，去寻找并实现你的梦想。希望大家能够成为，家国情怀和全球视野兼备，学习力、思想力、行动力卓越的‘三创型’人才。相信每一个你，都能在前所未有的大学学习体验中，自信不自负、进步不止步，直面挑战，做乘风破浪的弄潮儿，在矢志奋斗中贡献时代、引领未来！”高松在致辞中说道：“只有具备强大的自我学习能力和强大的思想力，并能够在真实世界里采取有效行动的人，才能在不确定性中找到前行的方向并引领未来发展。”

境外合作高校代表虽然因为疫情无法亲临典礼现场，但其热情却没有被千山万水阻挡。诺贝尔生物学或医学奖获得者塞门扎（Semenza）教授，德国科学院院士约根·卡罗（Jurgen Caro ）教授，以及新加坡南洋理工大学、比利时鲁汶大学、美国罗格斯大学、英国兰卡斯特大学等多个国家和地区的校长和学者们通过网络送来远程祝福。

据悉，广州国际校区今年迎来了首届研究生入驻，为华南理工大学乃至广东创新发展注入了强大动力，充分展示了国际化开放办学的蓬勃生机与活力。

典礼现场，除了悬挂的巨幅国旗和学生手中的小国旗，在全场高唱《歌唱祖国》的环节，更是有机器人实验室的小机器人携带国旗登上主席台。西部计划代表王弘、防疫志愿者代表黎珊珊、脱贫攻坚代表陈可、科技创新代表胡艺洁通过诗歌朗诵，用青春向祖国告白：新时代的华工“后浪”们将致力于民族的伟大复兴和国家的繁荣富强。

今年的开学典礼包含向在支教岗位上牺牲的李莎同学致敬的特别环节。在视频连线中，李莎支教团成员杨玥敏表示，支教团一定坚守初心，将最美的青春之花，绽放在党和国家最需要的地方。

“敢闯会创，一起出发，拥抱未来！”巨幅国旗震撼展开，来自五湖四海的华工学子们与机器人实验室的小机器人一同挥舞着手中的国旗，合唱《歌唱祖国》。“家国情怀”“责任担当”“青春力量”成为华园学子传承红色基因、弘扬爱国精神的永恒主题。

开学典礼结束后，学校党委副书记陶韶菁向媒体介绍华南理工大学广州国际校区，并带领大家参观智慧教室、明真阁图书馆、峻德书院、各类功能室、学生食堂等。据悉，广州国际校区的布局借鉴了岭南桑基鱼塘和古代长安的智慧，是首个街区式校园，广州国际校区的课室与普通课室不同，按照小组讨论式布局，学校所有的专业课都是采用全英授课。