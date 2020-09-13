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七部门启动高校毕业生就业创业推进行动

2020-09-13 08:26 来源：光明日报 姚亚奇
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　　日前，中央组织部、人力资源和社会保障部、教育部、科技部、民政部、财政部、共青团中央联合印发《关于实施高校毕业生就业创业推进行动的通知》，要求各地于9月15日至12月31日，对2020届和往届未就业高校毕业生开展集中服务，普遍落实实名帮扶举措，使有就业创业需求的毕业生都能得到相应服务支持，促进毕业生尽早就业。

　　通知提出七项措施，一是开展专项摸排，建立未就业毕业生实名清单，放开线上线下各类登记服务渠道，对登记毕业生逐一联系，摸清就业需求。

　　二是加快岗位落实，加快实施企业吸纳就业补贴政策，加快机关事业单位、国有企业、基层服务项目和科研助理岗位招录（聘）进度，挖掘平台经济、数字经济从业机会，围绕基层治理、教育医疗、农业技术等人才紧缺领域增设岗位。

　　三是扶持创业创新，对创业毕业生普遍提供针对性创业培训，推荐适合发挥毕业生专长的创业项目，优先安排经营场所，落实创业担保贷款、创业补贴等政策。

　　四是提供不断线服务，对未就业毕业生发放政策服务清单，推送针对性岗位信息，常态化开展专项招聘，加密线上线下招聘活动，推进档案转递、组织关系转接、落户等“一站式”办理。

　　五是提升就业能力，开展职业规划、职业体验、求职技巧等针对性职业指导，扩大就业见习规模，开展大规模、高质量职业培训，对有培训意愿的毕业生应培尽培，按规定给予职业培训补贴。

　　六是加大困难帮扶，对建档立卡贫困家庭、零就业家庭、残疾和就业困难的少数民族毕业生、湖北籍毕业生开展专项帮扶。

　　七是保护就业权益，规范就业协议签订，规范招聘市场秩序，加大对企业用工行为的监督检查，及时受理投诉举报。

编辑： 罗予岐

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