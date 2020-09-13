华附知识城校区将覆盖初中、高中

广州市黄埔区人民政府与华南师范大学附属中学合作办学签约仪式举行。华附正式落户黄埔，在中新广州知识城开办新校区，规划78个教学班，覆盖初中、高中阶段。

10日上午，广州市黄埔区人民政府与华南师范大学附属中学（下称“华附”）合作办学签约仪式举行。华附正式落户黄埔，在中新广州知识城开办新校区，规划78个教学班，覆盖初中、高中阶段。

设置78个班3900个学位

华附已有132年办学历史，是唯一一所受省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中。改革开放40多年来，该校始终坚持先行先试，在德育、教学、社会实践活动等方面的改革探索无不走在时代前列，成为广东乃至全国基础教育改革、人才培养的“排头兵”和“一面旗帜”。

华附知识城校区位于知识城新一代信息技术园区开放大道以西，属黄埔区龙湖街道辖区，用地面积约300亩，总建筑面积149505平方米，设置78个班，提供学位3900个。

“新校区由中国工程院院士、华南理工大学建筑设计研究院院长何镜堂团队设计，规划与建设将对标世界一流、国内领先、适度超前。”华附党委书记、校长姚训琪表示，该工程总投资估算18亿元，将打造国际化、现代化的顶尖名校。

从现场展示的设计图来看，知识城校区的设计理念与石牌校区一脉相承，聚清园、状元桥等熟悉的校园建筑都将在知识城校区重现。同时校园配套设施可谓一应俱全，包括教学楼、实验楼、宿舍楼、饭堂、游泳馆等；还配有一大一小两个运动场，以及若干个篮球场、羽毛球场，满足3900名学生的体育锻炼需求。

“新老校区会稳健过渡、无缝衔接。”姚训琪透露，知识城校区投入使用后，华附将逐步把高中部整体迁移至知识城校区，石牌校区用于初中部办学。知识城校区也将面向黄埔区招收初中生，规模约为18个班。

广州东部教育高地加速崛起

作为粤港澳大湾区高水平科技创新的重要载体，2010年6月30日建立的中新广州知识城迎来重大发展机遇。不久前，《中新广州知识城总体发展规划（2020—2035年）》获国务院批复同意，要打造知识创新高地，大力吸引国际创新人才，更好服务“一带一路”建设和粤港澳大湾区高质量发展需要。

随着知识城校区建成，华附将充分发挥品牌影响和辐射带动作用，助力加速打造广州东部教育高地，提升知识城高端人才引进水平。目前，知识城已推进广州实验中学、南洋华中学校、会元学校等多所中小学、幼儿园的建设。

其中，广州实验中学是广州实验教育集团与黄埔区按照“区属共建”模式创办的中学，广州市教研院团队已进驻学校参与筹建工作，预计2021年部分开办；南洋华中学校位于中新广州知识城南起步区地块，是新加坡南洋华侨中学在其境外开办的第一所学校，学校最大的特色是6年制直通车综合课程；会元学校是由广州市第二中学承办的九年一贯制公办学校，是广州市二中教育集团成员学校；玉岩实验学校、知识城中学是区属优质中学，今年7月份正式挂牌成立。

“我们紧紧抓住粤港澳大湾区建设发展的机遇，外引名校，内优布局，促进教育优质均衡发展。”黄埔区有关负责人表示，近3年新增学校总数45所，每年新增优质公办学位超过1万个，名校优质学位占新增学位的25%。同时推进学校新改扩建工程160多个，在20所学校建设人工智能科创室，已成立11大教育集团，涵盖全区45所学校和2家企业，打响“读书到黄埔去”的品牌。

■对话

华附校长姚训琪：

知识城校区是未来几十年的

新空间、新底气和新增量

在集团化办学如火如荼的当下，华附迈出关键一步：落子黄埔，办新校区。作为广东基础教育改革创新“一面旗帜”的华附会发生哪些改变？将给我省基础教育带来什么影响？记者专访华附党委书记、校长姚训琪。

南方日报：华附为什么要建一个全新的校区？

姚训琪：华附是一所百年名校，一直恪守“为国育英才”的责任使命，有很好的办学传统，但近年来有两件事情触发我的思考。

华附海军航空实验班在去年首度招生，校园里添置了一批特殊的运动器材，我们还“见缝插针”新建一个海航馆。后来，海军想给学校送一架退役战斗机，但校区空间太小，实在放不下了，我们只能暂时搁置。

第二件事是去年华附在广州的中考录取分首次排名第二，我们进行了深入的讨论和反思，发现可能是华附的办学规模太小了，导致很多学生、家长不敢报名。

这两件事给了我很大的触动。华附要继续探索有特色的办学，应该要大胆“走出去”，稳健扩大办学规模，才能继续为广东乃至全国的基础教育改革开创新风气。

南方日报：知识城校区承载了华附怎样的期盼？

姚训琪：60多年前投入使用的石牌校区见证了华附的辉煌，但毕竟面积不大、空间有限，难以承载华附未来几十年的改革发展。

知识城校区要建设成精品工程、百年校园，传承好华附的文化传统，并承担起新的时代意义。这里的办学空间是石牌校区的3倍，我们能更好地探索高中的特色化，比如把海航班做得更有特色、与高校合作办更多特色班等，通过特色化进一步提升优质化。

南方日报：新校区对华附的集团化办学布局会带来什么积极影响？

姚训琪：按照规划，知识城校区可容纳78个教学班，其中高中60个班，初中18个班。我们计划逐步把高中部整体迁移至知识城校区，石牌校区则用于初中部办学，面向天河区招生；同时，知识城校区也将面向黄埔区招收初中生。

我们不急于求快、求大，希望能稳健地推进集团化办学，把华附的优质教育资源向社会辐射，而不是摊薄优质教育资源，稀释华附的办学品牌。为了满足新校区的师资需求，我们计划在校区正式投入使用前一年开始储备教师人才，预计教职工人数将比目前增加一倍。

南方日报：在你的教育理想中，拥有知识城校区的华附，未来应该成为一所怎样的“牛校”？

姚训琪：作为“排头兵中的排头兵”，华附承担了广东基础教育探索者、开拓者的角色，而知识城校区是华附未来几十年发展的新空间、新底气和新增量。

我希望知识城校区给教师更大的自主发展空间，让他们能够主动地传承学校的精神，去寻求课程、课堂的变革，享受培养创新性人才的乐趣。同时希望学生能在华附自主选择课程，甚至能和老师一起参与课程开发，把自己的潜能、兴趣、特长和未来的发展方向、职业选择链接起来，在这里发现最好的自己，也在这里成为最好的自己。

南方日报记者 吴少敏 钟哲