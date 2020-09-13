过去三年广东基础教育支出年均增长11.74%

广东省一般公共预算教育支出从2318.47亿元增加到3210.51亿元，占全省一般公共预算支出的比重保持在17%—18%，连续三年实现“两个只增不减”——一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

2016—2019年，广东省一般公共预算教育支出从2318.47亿元增加到3210.51亿元，占全省一般公共预算支出的比重保持在17%—18%，连续三年实现“两个只增不减”——一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。这是笔者近日从省财政厅了解到的数据。

近年来，广东省财政健全完善财政教育经费保障体系，统筹财力优先保障基础教育投入，强化财政资金使用绩效管理，支持解决制约基础教育发展的难点痛点堵点问题，助推形成有利于高质量发展的教育体制机制。2019年，国家督查组对广东履行教育职责情况进行实地督查时，对教育投入工作给予充分肯定；财政部、教育部联合召开财政教育投入工作座谈会，选取广东作为优秀代表交流发言。

对义务教育阶段残疾学生

生均拨款6000—19500元

省财政厅有关负责人介绍，在财政收支矛盾较为突出的情况下，全省各级财政部门通过创新使用债券资金、充分利用世界银行贷款、吸引社会资金等方式，拓宽教育资金来源渠道，统筹各方财力，逐渐形成一般公共预算为主、受教育者合理分担、其他渠道积极筹措的多元化投入机制，全力保障基础教育经费投入稳定增长。

其中，2016—2019年基础教育支出从1331.37亿元增加到1857.57亿元，年均增长11.74%，高于全省一般公共预算教育支出年均增长率0.28个百分点，学前教育、义务教育、高中教育支出年均增长率分别达到24.44%、11.1%、11.43%。今年1—7月份，全省一般公共预算教育支出1872.37亿元，其中基础教育支出1044.82亿元。

与此同时，全方位构筑财政保障体系，夯实教育长远发展基础。省财政建立覆盖全学阶的生均拨款制度，动态调整城乡免费义务教育公用经费补助标准、学前和普通高中生均拨款最低标准，对不同类型义务教育阶段的残疾学生实行6000—19500元不等的生均拨款标准。

建立“覆盖面广、精准度高”的学生资助政策体系，对从学前教育到高等教育的贫困学生给予生活费补助、免学费、助学金等资助，对广东全日制就读的建档立卡学生，实施免学杂费和生活费补助，通过应助尽助确保学生不因贫困而失学辍学。

落实义务教育（含幼儿园）教师工资待遇“两相当”，实行山区和农村边远地区教师生活补助、高校毕业生到农村从教上岗退费和公费定向培养中小学教师等政策，千方百计保障教师待遇，稳定教师队伍，促进教师资源均衡布局。瞄准薄弱环节，设立“强师工程”“创强工程”“推进教育现代化”等专项资金，分阶段重点补齐短板，提升基础教育质量。

下放具体项目审批权

提高财政教育资金使用效益

针对广东区域发展不平衡、受教育人口多、随迁子女多的省情，省财政加大对欠发达地区的转移支付力度，对原中央苏区县、革命老区困难县、少数民族地区县给予重点倾斜，其中义务教育公用经费保障等5项基本公共服务项目对老少“三区”的转移支付比例达到100％。

对学前教育和普通高中生均拨款，率先按分担比例给予欠发达地区市县财政支持，帮助建立稳定的生均拨款制度。2020年6月，推动出台广东教育领域财政事权与支出责任划分改革方案，进一步明确省与市县教育事权与支出责任，提高省级财政负担比例，为各级政府落实教育经费保障责任提供重要制度支撑。

省财政对省级教育资金安排重点项目开展“双监控”和事后绩效评价，及时反馈项目存在的突出问题，督促部门提高资金使用绩效意识，加快项目资金支出进度。同时，以预算管理改革牵引带动财政教育资金“放管服”改革，省级教育经费预算实行盘子管理，编制滚动预算，充分赋予教育部门自主权和灵活性。率先采取“大专项+任务清单”的切块下达模式，将专项资金安排给地市和省属学校，通过下放具体项目审批权，调动市县和教育主管部门谋划推动基础教育的积极性，提高财政教育资金使用效益。

南方日报记者 黄叙浩 通讯员 岳才轩