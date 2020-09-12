北师港浸大1800名新生入学了

新生可凭录取通知书搭乘从珠海唐家湾城轨站到UIC的穿梭巴士；来到UIC后，需要完成粤康码核查、检测体温、核实身份、提交核酸检测报告、填写承诺书等程序方可入校。

9月7日至9日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（中文简称：北师港浸大，英文简称：UIC）约1800名2020级本科新生报到，也是珠海首个迎来本科新生的高校。带着对博雅教育的向往、对未来的憧憬，萌新们开启了全新的学习之旅。

分批分流报到

因疫情防控，2020级新生根据专业，采取分批、分流的原则报到。学校在各个环节都做了悉心安排。新生可凭录取通知书搭乘从珠海唐家湾城轨站到UIC的穿梭巴士；来到UIC后，需要完成粤康码核查、检测体温、核实身份、提交核酸检测报告、填写承诺书等程序方可入校。

入校后，工作人员和志愿者协助新生搬运行李到摆渡车上，新生可乘坐摆渡车直达宿舍楼下。今年宿舍大堂设置了体温检测装置，新生在领取门禁卡、入宿单之后，经门禁处体温检测正常后，方可进入宿舍。学生义工也会协助将行李搬到宿舍。

这是特殊的迎新季，家长不能陪同学生进入校园。在家长一双双不舍的眼睛的注视下，萌新们迈出了独立学习生活的第一步。

9月8日至9日，2020级新生根据专业分批次在大学会堂和行政楼大厅完成注册，正式成为了UIC的一员。

随后，萌新们还会在学长学姐和导师的帮助下，参与导师关顾计划、英语强化课程、大学之道等系列迎新活动，以便尽快适应大学的学习生活。

新生故事：大学给了我选择梦想的机会

会计学专业新生黄徽毕业于中山纪念中学，她在高二时参加了UIC校园开放日，UIC的国际化、全英文教学、全人教育等深深吸引了她，从那时起，她就将UIC作为目标。“有了UIC这个目标后，我一直鞭策自己，成绩稳定上升。”黄徽做了职业规划，希望未来能实现创业。“在大学四年，我会努力打好商科基础，多参加实践。我希望在大学四年可以学会做人、做事，收获帮助我立足于社会的本领，结交志同道合的益友，开拓眼界。”

来自内蒙古通辽第五中学的李昕哲被UIC的媒体艺术与设计专业深深吸引。在备战高考期间，他将UIC的校园美图和媒体艺术与设计专业课程表打印出来贴在书桌前，以此激励自己发奋学习。他说：“画画一直是我在闲暇时的消遣，以前并没有想过把它当成未来的发展方向，也没有受过专业的训练，但大学给了我选择梦想的机会，我想进入自己热爱的领域。我对多种多样的创作都感兴趣，希望能在大学里学习到东西，好好锻炼自己的技能。也希望能结交到几个好朋友。”

来自宁波市效实中学的童煦涵以优异的成绩被数学与应用数学专业录取，并获得了新生入学全额奖学金。将UIC作为第一志愿的童煦涵说：“我在招生宣讲会上了解到UIC，并非常认可UIC的办学理念和教学模式。学校推行的博雅教育、全人教育和多元化的课程设置都很吸引我。学校培养的学生大多都能在海外深造后回国，为祖国服务，这种家国情怀和我从小的愿景不谋而合。”童煦涵从小酷爱数学，在了解到UIC首年开设的数学与应用数学专业后，便毫不犹豫地报考，他希望在经过系统专业的学习后，成为拥有多元思维能力的理科人才。

会计学专业新生周师成获得了湖北籍新生专项奖学金。由于疫情原因，高三的教学转为线上，给周师成带来了一定挑战。学习上遇到问题时，她会积极向父母和老师寻求指导和帮助。周师成认为UIC能拓展学生国际视野。入学后，周师成最想体验全英文教学和丰富的校园文化活动。她立下了每年都拿到奖学金和到国外知名高校读研的目标。她说：“大学是新的开始，希望新的平台能够助我更好实现自我价值。”

线上论坛，家校沟通

UIC的四维教育以学生为核心，集合学校、家庭和社会的力量，形成对学生全方位的关爱与服务。每年新生开学，UIC都会举办新生家长论坛，为家长和学校提供沟通的平台。

今年的新生家长论坛以线上直播的方式进行。在9日的论坛上，校长、中国科学院院士汤涛教授向家长介绍了学校的办学特色和近年来在人才引进、学科建设、校园发展、产学研方面取得的成果，以及下一阶段的发展目标，并对一直以来热心支持学校发展的家长表示感谢。

汤校长说：“大学是人生的黄金时代。我很高兴地看到，我们毕业生分享的成长故事既精彩又多元化。在北师港浸大，他们找到了自己的兴趣领域和发展方向，增长了见识，也拓宽了心灵的边界，变得更加独立、自信、有担当。他们不仅找到了人生发展的新起点，更获得了全面的成长，这也正是博雅教育的特色所在。”

此外，受疫情影响，73名美国爱默生学院（Emerson College）和3名康考迪亚学院（Concordia College）的学生将在UIC学习一个学期或一学年。9月9日，他们也来到UIC办理入学手续，未来将与UIC学生一起学习生活。

南方日报记者 姚瑶 通讯员 陈晓虹 张帆 廖秋娴