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中山大学迎来18600多名2020级新生，各种黑科技助力报到

2020-09-12 08:24 来源：南方日报
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　　测温机器人，自助报到系统，“最强”校园地图.....9月10日，中山大学迎来了2020级的18600多名新生，其中本科生7994人，研究生10646人。

　　迎新各项工作在广州校区三校园、深圳校区和珠海校区有条不紊展开。中大为每一位新生指引入学报到流程，方便新生快速融入校园，开启在中大的生活。

　　测温机器人助高效通行

　　结合疫情防控常态化要求，中山大学南校园、北校园都安装了测温机器人，为新生高效通行做好准备。此外，生活区的交通接驳点还设置了遮雨太阳伞，为报到的新生提供便利。

　　在交通安全方面，南校园保卫办与广州二汽公司合作，相关工作人员前往现场确定军训大巴车的停放情况和交通指引，该大巴将接送新生前往深圳校区。为了保障迎新期间校园交通秩序，中山大学还制作了交通指示标识，发布《关于加强9月10日新生报到日各校园交通管理的通告》等，以切实做好校园交通安全工作。

　　在安保工作方面，中山大学各保卫部门提前制定详尽周密的安保工作方案和应急预案，协助相关部门联合检查新生宿舍，开展迎新前工地安全检查并完成综合治理工作，统筹安排校园各类安保力量形成联动，加强与辖区公安、交警等部门的联动，及时处理突发事件和极端情况。

　　除了常规的后勤保障服务之外，为了减少人员聚集带来的风险，中山大学还通过设置专门隔离宿舍、购置测温机器人、调整延长食堂供餐时间、引进设置自助售卖设备等方式进行疫情防控。

　　入学前新生已完成自助报到

　　据悉，早在入学前，新生们已经通过“中山大学新生自助报到系统”完成自助报到。为了让新生们提前熟悉校园生活，系统主页还设有“统一门户新生专题”。 新生可使用电脑端登录统一门户（https://portal.sysu.edu.cn）。该门户整合了校内信息服务，能提供个性化、场景化、一站式的信息呈现和事务办理空间，覆盖了办事、办文、办会和日常校园学习、生活等多种场景。

　　此外，新生们还可以通过“最强”校园地图了解校园生活的“医、食、住、行”等相关攻略，如宿舍分布、学校地图、选课指导等，地图还汇集了入校后所有常用的信息系统与相关服务，无需二次登录，快速跳转。

　　为了让新生们告别对新环境的陌生感，学生志愿者通过微信群、QQ群等线上互动方式，提前与新生逐一联系，指引入学报到流程，分享校园生活体会和学习经验心得。中山大学党委学生工作部和各培养单位微信公众号设立迎新专栏，各培养单位设立迎新工作QQ群或微信群。新生入学后即可通过各种方式，与负责新生事务的青年教师专职辅导员、党政专职辅导员、班主任建立联系，收获温暖真挚的开学寄语。

　　对家庭困难学生做到“应助尽助”

　　中山大学随录取通知书寄送了《新生入学指南》，新生在入学前就能够全面了解资助政策。家庭经济困难学生在报到前就可以完成家庭经济困难认定，符合条件的学生还可以申请新生补助。

　　据悉，从2016年开始，中山大学实施“资助倍增计划”，以学生的学业发展需求为导向，不断完善学生资助体系，实现家庭经济困难学生的全覆盖，做到应助尽助。本科学生的奖学金、助学金、困难补助、勤工助学薪酬等实现了倍增，对学生在校学习的各类保障和支持力度前所未有。

　　同时，为了更好地满足学生的学业发展需求，中山大学各学院（系）修订形成了2020级本科培养方案。在加强大类培养的基础上，紧密结合专业培养目标与特色设置课程：一方面，中山大学为2020级新生开设更为丰富的课程；另一方面，优化必修课和选修课的开设比例，进一步强化公共基础课和专业基础课的核心地位，以全面落实“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的人才培养目标。

　　南方日报记者 钟哲 实习生 梁嘉颖

编辑： 罗予岐

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